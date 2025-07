Joan Reig, bateria d'Els Pets, a la cançó Corvus, del disc Som, parla d'un tema dolorós i tabú: els abusos que va patir per part de Pere Llagostera, que va ser mossèn de Constantí entre el 1972 i el 1999. El sacerdot organitzava excursions d'una setmana per a escolanets a un refugi de muntanya a Barruera. Només hi anaven els nens que demostraven tenir més coneixements durant el curs de catequesi i que feien d'escolanets de la parròquia de Constantí. En una entrevista al Periódico, Joan Reig explicava: "Era un home retrògrad, magrejador i tenia una obsessió malaltissa amb la masturbació. De criatura sempre em preguntava per aquest tema. Em feia pànic anar al confessionari, però m’obligaven perquè els diumenges tocava anar a missa. Quan vaig anar una setmana a un refugi del Pirineu amb ell, tot va quadrar. Dormíem en lliteres, en una casa a la muntanya, em vaig despertar a la nit i el vaig sorprendre mentre estava abusant de mi." Com a forma de teràpia, Joan Reig, 40 anys després, ha escrit aquesta cançó:

Tenia son i els ulls oberts com a pomes,

des d'aquella nit, només dormia a estones.

Una figura en la foscor, estava mort de por:

"Abriga't, minyó, que a la nit fa frescor".

Com un àngel caigut que regnava en les tenebres,

cap al tard sortí de dins d'un cel de pedres,

lluint les ales del pecat damunt la negra vall,

restant amagat, silent, en el brancall.

¿Amb quin dret ens vas prendre aquell estiu

d'olor de préssecs i bicicletes prop del riu?

Ball a la pista, tardes al tros i avellaners,

érem nens empaitant la vida pels carrers.

"Perdona'ls, que no saben el que fan",

va dir Jesús a la creu agonitzant.

Un gran tro els núvols va esquinçar,

l'esguard d'un infant es va trencar.

¿On era el teu Déu quan la meva pell tocaves?

¿I on era el meu, quan jo espantat callava?

Encara sento aquella olor de pa d'hòstia i vi dolç,

sotanes, sermons, creus cobertes de pols.

Una esquela al diari em fa tornar

a un vell refugi de muntanya, anys enllà.

La teva màcula al taüt per sempre més,

si també els records el vent se'ls endugués.

"Perdona'ls, que no saben el que fan",

va dir Jesús a la creu agonitzant.

Un gran tro els núvols va esquinçar,

l'esguard d'un infant es va trencar.