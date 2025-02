Mushkaa i Guillem Gisbert han col·laborat en una cançó titulada CUMBIA AMB EL GUILLEM (1vs1) de l'àlbum de la cantant vilassarenca NOVA BOSSA.

Si la nena m'estima, m'enredo.

la busco cada nit, me pego. Anem xocant.

Quan em busca em va pujant l'ego; no és per tant.

Perquè sempre m'enreda i l'enredo.

Vet aquí un fet lamentable

d'una lògica infernal:

com que m'has dit que m'estimes

jo ja no t'estimo igual.

Una peça ja no encaixa;

l'aire d'un perfum estrany.

Com que m'has dit que m'estimes

jo ja no t'estimo tant.

Si la nena m'estima, m'enredo;

la busco cada nit, me pego. Anem xocant.

Quan em busca em va pujant l'ego; no és per tant.

Perquè sempre m'enreda i l'enredo.

Nena, t'imagino.

Et sé veure molt millor quan no et miro.

Jo t'adorava i ho volia tot

però tu jugaves, jugaves.

Jo jugo malament.

No tinc estratègia, no tinc "plan",

la gent em fa mal i jo faig mal a la gent.

Quan el joc s'acabi podré dir que no perdo mai.

Som com boles de billar.

Xocant, xocant.

Quan una arriba

l'altra roda a una altra banda.

Si em reptes a

un u contra u

et driblo, aixeco el cap i et supero

fent paret amb algú.

És el meu talent

m'inflo com un globus

aeroestàtic i volo.

Quan m'estima la gent

mira'm allunyant-me

dic "hola" allunyant-me.

Si la nena m'estima, m'enredo;

la busco cada nit, me pego. Anem xocant.

Quan em busca em va pujant l'ego; no és per tant.

Com que m'ha dit que m'estima jo ja no l'estimo tant.

Jo ja no t'estimo tant.

Jo ja no t'estimo tant.

Jo ja no t'estimo tant.

Jo ja no t'estimo tant.

Vet aquí el principi tràgic

d'una ciència ancestral:

com que m'has dit que m'estimes

jo ja no t'estimo igual.

Una peça ja no encaixa;

l'aire d'un perfum estrany.

Com que m'has dit que m'estimes

jo ja no t'estimo tant.