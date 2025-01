Tant de bo que t’estigui bonic,

que t’estimin i estimis, somriure amb les galtes,

i no pensis més en mi.

Que t’agradin uns altres petons,

que et despertis de nit i estiguis abraçada

per l’amor, la sort del món.

Li he escrit vint cançons i qui sap si en faré més,

que visqui feliç, si us plau, mai he demanat res.

Si va ser preciós estimar-se,

també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.

Si l’amor sap transformar-se,

que visqui en les mil formes que li vulguem donar.

I em fa mal però menys,

penso en tu però molt menys,

soc del temps que m’ha portat la calma.

Si va ser preciós estimar-se,

també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.

Tant de bo que t’estigui bonic,

que riguem molt al veure’ns i fer-te abraçades,

quan ho vulguis soc aquí.

Vull enganxar-me ja al teu proper disc

i sentir-te cantar amb les teves germanes,

celebrar que som amics.

Que no et falti amor i que els mals et siguin lleus,

i si ens ve de gust poder cantar a dues veus.

Si va ser preciós estimar-se,

també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.

Si l’amor sap transformar-se,

que visqui en les mil formes que li vulguem donar.

I em fa mal però menys,

penso en tu però molt menys,

soc del temps que m’ha portat la calma.

Si va ser preciós estimar-se,

també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.

Vull veure’t complir tots els somnis

i totes les pel·lis que et queden per fer.

Que et cuidis com cuides als altres,

si us plau que ta mare sempre estigui bé.

I el Guillem, també.

Si va ser preciós estimar-se,

també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà,

Si l’amor sap transformar-se,

que visqui en les mil formes que li vulguem donar.

I em fa mal però menys,

penso en tu però molt menys,

soc del temps que m’ha portat la calma.

Si va ser preciós estimar-se,

també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.