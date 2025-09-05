Estopa, el grup format pels germans David i José Muñoz, serà l'encarregat de triar la banda sonora del Piromusical de la Mercè, que es farà el diumenge 28 de setembre a les deu de la nit a l’avinguda de la Reina Maria Cristina. Us oferim una de les cançons més conegudes de la banda de Cornellà de Llobregat:

Era una tarde tonta y caliente

de esas que te quema el sol la frente,

era el verano del 97

y yo me moría por verte.

Mi única idea era camelarte,

era llevarte a cualquier parte.

Yo ese día tocaba en el bar sin nombre

y allí esperaba encontrarte.

Me puse un pantaloncito estrecho,

la camiseta de los conciertos:

“Vamos, Josele, tira pa’l coche,

porque esta noche nos la comemos”.

Y al pasar por tu calle allí estabas tú,

esperando en la parada del autobús,

comiéndote con gracia aquel Chupa Chups.

Qué vicio, qué vicio.

No sé qué me dio por la espalda

cuando vi la raja de tu falda,

que un Seat Panda se me cruzó

y se comió el parachoques de mi Ford Escort.

Por la raja de tu falda yo

tuve un piñazo con un Seat Panda.

Por la raja de tu falda yo

tuve un piñazo con un Seat Panda.

A las 10:40 p. m.

llegamos tarde, para no variar,

y el tío del garito está mosqueao’

porque aún no hay nada montao’.

Y la gente entra que te entra,

y yo enchufa que te enchufa,

mi hermano prueba que te prueba:

“¿Esto se escucha o no se escucha?”.

Entre el calor de la gente, alma del ambiente,

los focos deslumbrantes son muy potentes,

el público delante, muy expectante:

caliente, caliente.

De repente se abrió la puerta

mientras yo cogía la guitarra,

y me temblaron las piernas

al ver de nuevo la raja de tu falda.

Por la raja de tu falda yo

rompí tres cuerdas de esta guitarra.

Por la raja de tu falda yo

rompí tres cuerdas de esta guitarra.

Y ahora ya ha pasado el tiempo,

parece que fuera ayer;

desde que desapareciste del concierto

yo no te he vuelto a ver.

Ya no recuerdo tus ojos

ni siquiera tu mirada,

tan sólo puedo acordarme

de la raja de tu falda.

Por la raja de tu falda

yo me he obsesionao’ y voy de barra en barra.

Por la raja de tu falda

yo tuve un piñazo con un Seat Panda.