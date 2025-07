A la freska

T’espero la vida,

i l’esperança diu si pot tornar ja cap a casa.

M’ho penso, que tot s’oblida,

tot aquest espectacle esperant que riguis d’una vegada.

No, no soc feliç al teu costat.

Podria viure sense tu, però me n'adono que no vull.

Porto massa temps cansada de meravellar-me.

He matat les papallones acostant-me per voler tocar-les.

I si no, i si no, i si no m’estima?

I si no, i si no, i si no m’estima?

A cagar a la vi,

a cagar a la via.

T’espero la vida,

i l’esperança diu si pot tornar ja cap a casa.

M’ho penso, que tot s’oblida,

tot aquest espectacle esperant que riguis d’una vegada.

Quin invento, som la Coca-Cola i els Mentos,

Calippo fusionat amb el Mento.

Sempre surt la teva cara quan d’altres cossos m’alimento.

Estic ferit i tu ets la medicina.

Com un gat, em llepo la ferida.

I tu, quina llengua que tens! I la cara, i les dents.

Que bonic quan t’enganxo rient,

quina puta ràbia.

T’espero la vida,

i l’esperança diu si pot tornar ja cap a casa.

M’ho penso, que tot s’oblida,

tot aquest espectacle esperant que riguis d’una vegada.

I si no, i si no, i si no m’estima?

I si no, i si no, i si no m’estima?

A cagar a la vi,

a cagar a la via.

I mira que estàs com un tren,

tranqui, que ja no és urgent.

Aquí estaré, esperant-te,

pendent de si fem un nen.

I mira que estàs com un tren,

tu tranqui, que ja no és urgent.

Aquí estaré esperant-te,

per si fem un fill all night.