Rafael Azcona (Logronyo, 24 d'octubre de 1926 - Madrid, 24 de març de 2008) va ser un guionista espanyol conegut per pel·lícules com El pisito, Plácido, El verdugo, La escopeta nacional, Belle époque o La niña de tus ojos. Treballava sovint amb el director italià Marco Ferreri. Un dia, en un hotel de Roma, no li venia la inspiració i es va dedicar a tirar avions de paper per la finestra, fins que un es va passar una bona estona a l'aire. Ho va considerar un instant feliç. Ho narra Guillem Gisbert a la cançó Un home realitzat.

Baixant les escales de l’avió,

sentint-se cansat, el guionista Rafael Azcona

va pensar que se’n anava directe a l’hotel

que li havien posat els de la productora.

Es va acomodar en l’habitació,

va fer migdiada, va dutxar-se, va trucar a la dona

i va sortir a treballar aprofitant el balcó

als primers metres de Via Veneto, a Roma.

Feia la tarda maca. Es va asseure davant

la màquina d’escriure i un paquet de folis blancs.

Però anava justet d’inspiració

i feia avions de paper i des de la barana

els mirava estimbar-se i fer giravolts

davant dels despatxos d’una ambaixada.

Hi havia corrents d’aire calent.

Els avions que tenien més sort i els enganxaven

podien quedar-se suspesos

amb les orenetes una estona llarga!

I, avió a avió, Azcona va anar perfeccionant

la tècnica fins que un va estar disset minuts flotant.

Va ser com un miracle sobrevolant terrats!

I deia Azcona vell que mai es va tornar a sentir tan realitzat.