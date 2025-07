Cafè torrefacte, xocolata 70%,

desfàs embalatges, olores intensament.

I quasi quasi normal, honey,

everything is gonna be alright.

En es paisatge, miratges improcedents,

catàlegs de cuines, olor a garatge, televidents.

I quasi quasi normal, honey,

everything is gonna be alright.

A dins sa mirada hi veig es dies que han passat,

i pens de vegades que els tenc perduts.

Com solca una onada, que més val mirar endavant,

decant sa mirada i pas de tot un munt.

Desfàs artefactes, i mires com estan fets

molles cilindres, corretges eixos i dents.

I quasi quasi normal, honey,

everything is gonna be alright

A dins sa mirada hi veig es dies que han passat,

i pens de vegades que els tenc perduts.

Com solca una onada, que més val mirar endavant,

decant sa mirada i pas de tot un munt

A dins sa mirada hi veig es dies que han passat,

i pens de vegades que els tenc perduts.

Com solca una onada, que més val mirar endavant,

decant sa mirada i pas de tot un munt.

Cafè torrefacte, xocolata 70%,

desfàs embalatges, olores intensament.

En es paisatge, miratges improcedents,

catàlegs de cuines, olor a garatge, televidents

I quasi quasi normal, honey,

everything is gonna be alright.

A dins sa mirada hi veig es dies que han passat,

i pens de vegades que els tenc perduts.

Com solca una onada, que més val mirar endavant,

decant sa mirada i pas de tot un munt.