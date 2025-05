Les joves promeses musicals s’obren pas

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i l’Associació de Conservatoris de Catalunya, amb el suport de BBVA, celebren la novena edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual. Cada any s’escull el conservatori d’una població diferent com a seu del premi i, enguany, ha sigut l’EMM-Conservatori de Terrassa. El cap de setmana del 5 i 6 d’abril van tenir lloc les proves eliminatòries, la final i, la tarda del diumenge, l’acte de lliurament de premis, a l’Auditori Municipal de Terrassa.

L’objectiu del Premi és que els joves músics d’entre 12 i 19 anys (21 en el cas de cant) puguin enfortir la seva formació i, així, aspirar a dedicar-se professionalment a la música. Aquesta edició consta d’un premi per a cada categoria (aleví, júnior i jove), a més d’una menció especial del jurat, també per a cada categoria, i de sis Premis ACCat a la millor interpretació d’una obra de compositor català.

S’hi han presentat 111 estudiants que provenen de 24 conservatoris i centres de grau professional autoritzats, un rècord històric de participació. A més, gairebé totes les especialitats d'instruments hi han estat representades.

Grup de guanyadors del Premi BBVA de Música al Talent Individual. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

En la categoria aleví el guardonat ha sigut en Gabriel Tomàs Rodríguez. Ve d’una família on la música és molt present i, als quatre anys, ja es va proposar tocar el violí. Al cap d’uns mesos, però, va optar pel violoncel, perquè li agradava el so dels baixos i el seu oncle també el tocava.

Una de les coses que li agraden més de la música és el moment de pujar a l’escenari i el seu millor record és quan va accedir a l’Escola Superior de Música Reina Sofía. Vol dedicar el premi, pel qual rebrà 500 euros per a formació musical o compra d’instruments i partitures, a la seva professora Gaëtane Duynslaeger, de l’IEA Oriol Martorell: "Gràcies a ella vaig estudiar als patis, em va buscar assajos amb la pianista quan no tocava i també m'ha animat sempre amb tots els projectes que he tingut."

Gabriel Tomàs Rodríguez, Premi BBVA de Música al Talent Individual – categoria aleví. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

En la categoria júnior, hi ha sigut premiat en Lior Gotlibovich Castro, que prové del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Quan va començar a fer classes de piano, en Lior gaudia sobretot tocant cançons populars, però, durant el confinament, la música clàssica li va despertar la curiositat: "Vaig descobrir la música de Chopin interpretada per Zimerman i me’n vaig enamorar. Des de llavors, m’he interessat per molts compositors de clàssica.”

El record més feliç que associa a la música és quan va tocar per primer cop com a solista a l’Orquestra Simfònica de Radiotelevisió Espanyola. Havia estat un somni molt esperat i hi va interpretar una peça de Beethoven: “Va ser molt emocionant.” També en Lior vol dedicar el premi a les seves professores, Laura Vilalta i Alba Ventura, pels esforços que han dipositat a ajudar-lo a preparar el concurs.

Lior Gotlibovich Castro, Premi BBVA de Música al Talent Individual – categoria júnior. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

Finalment, en Daniel Picón Edo, del Conservatori Municipal de Manresa i que toca la viola, ha guanyat en la categoria jove. Recorda que ja de petit tenia molt d’interès en la música i que, quan el seu germà anava a les classes del conservatori, hi volia entrar amb ell. Un dels moments més satisfactoris que li ha aportat la música va ser un viatge a Basilea amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

En Daniel vol invertir els 1.500 euros del premi en algun curs de música a l’estranger i material com cordes o accessoris per a l’instrument. Dedica el guardó als seus pares: “Han estat al meu costat en tot moment, buscant cursos, professors i totes les oportunitats possibles perquè el meu creixement musical fos el millor possible.”

Daniel Picón Edo, Premi BBVA de Música al Talent Individual – categoria jove. Foto: Fundació Antigues Caixes Catalanes

Les mencions especials han sigut per a Fèlix Blay Bartolí, Yuna Íñigo Yi i Ona Camps Pardo, a les tres categories respectivament. Els Premis ACCat a la millor interpretació d’una obra de compositor català s’han concedit a Pablo Romero Gutiérrez i Fèlix Blay Bartolí a la categoria aleví; Pau Pardo Hernández i Nil Arcas Miró, a la categoria Júnior; i Sara Òdena Gómez i Maria Denn Magiron, a la categoria jove.

Amb aquest i altres set premis, la FACC, gairebé sempre en col·laboració amb BBVA, vol contribuir a la difusió de la cultura i els seus professionals arreu del territori. No només actua en l’àmbit musical sinó també en el de la literatura, la pintura i el dibuix, el teatre, el cinema de muntanya i l’associacionisme.