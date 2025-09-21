Dyango canta La mare, una de les cançons que va incorporar a l'àlbum Dyango en català, l'any 1982. Us convidem a escoltar-la cantada per ell i en la versió que en va fer Mariona Escoda l'any 2022, per la final del concurs de TV3 "Eufòria", que va acabar guanyant.
El nen és petit
i mig adormit
la mare se'l mira.
I junt al bressol
no el deixa mai sol,
joiosa sospira.
I vetllant el seu somni amb amor
ella pensa tranquil·la i ditxosa:
el meu fill val un món
i un tresor,
i l'adorm tot cantant-li amorosa.
Fes nones, reiet,
fes nones fill meu
que ets un angelet,
que m'ha enviat Déu.
El besa a la cara,
el besa al front,
petons d'una mare
lo més gran del món.
El nen és més gran,
la mare plorant
li diu cada dia:
no surtis de nit
i fuig dels brogits,
treballa, estudia.
I tapant-li els defectes que té
l'aconsella amb carinyo
i el guia
pel camí del treball i del bé,
que és lo que ella desitja i ansia.
Perdona'm, fill meu,
però jo t'haig de dir,
que el meu cor et veu
per molt mal camí.
Quin mal t'aconsella?
Deu ser algun ningú,
fes cas d'una vella,
que sols viu per tu.
Veien-te perdut,
per tots despreciat,
per què no has vingut
aquí al meu costat?
No abaixis la cara,
aixeca el front,
que et queda una mare,
lo més gran del món!