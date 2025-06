Me'n vaig a peu (per Jaume Sisa)

Joan Manuel Serrat va publicar la cançó Me'n vaig a peu al disc Ara que tinc vint anys, publicat el 1967. Jaume Sisa va interpretar-la així:

Cal oblidar la teulada vermella

i la finestra amb flors.

L'escala fosca i la imatge vella

que s'amagava en un racó.

I el llit de fusta negra i foradada

i els teus llençols tan nets,

i l'arribar suau d'una matinada

que et desperta més vell.



Però no vull que els teus ulls plorin:

digue'm adeu,

que el camí fa pujada

i me'n vaig a peu.



Cal dir adeu a la porta que es tanca

i no hem volgut tancar.

Cal omplir el pit i cantar una tonada

si el fred de fora et fa tremolar.

Cal no escoltar aquest gos que ara borda

lligat en un pal sec,

i oblidar tot d'una la teva imatge

i aquest petit indret.



Però no vull que els teus ulls plorin:

digue'm adeu,

que el camí fa pujada

i me'n vaig a peu.



Cal carregar la guitarra a l'esquena

i tornar a fer el camí

que un vespre gris remuntant la carena

em va dur fins aquí.

Les ones han de d'esborrar les petjades

que deixo en el teu port.

Me'n vaig a peu, el camí fa pujada

i a les vores hi ha flors.