La Mercè balla

"El cartell de la Mercè no és virtual. És físic. És matèria. És un carro de veritat, construït amb fusta, amb metall, amb màgia. Una obra d’escenografia que surt al carrer per portar la festa al cor de la ciutat," explica el director de cinema i coreògraf Lluís Danés, l'encarregat d'idear el cartell d'enguany. La fotografia ha anat a càrrec de David Ruano i l'estudi P.A.R. ha desenvolupat la proposta gràfica de la campanya. Danés ho explica així: "Hi han treballat artesans, tècnics, fusters, soldadors, músics, dissenyadors, maquilladores, figurinistes, cantants, ballarins, ballarines, artistes de circ, càmeres, fotògrafs, coreògrafes, regidores, ajudants... Cadascú ha donat el millor de si mateix per fer realitat aquest somni."

"Aquest carro s’inspira en els teatrins ambulants d’altres temps, però mira decididament cap al futur. És modern, radical i emotiu. Cada detall amaga un món: la música que batega als barris, el circ que gira, la cultura popular que ens uneix, la gastronomia que ens explica històries, l’esperit esportiu i la mirada creativa i diversa de la Mercè." I és que enguany, per primera vegada, hi ha una cançó de la Mercè, creada per Gemma Humet i interpretada amb la Banda Municipal de Barcelona. Us convidem a escoltar-la en aquest espot que compta amb la coreografia d'Ariadna Peya.