Aquest 5 de juliol la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell no acabarà amb El meu avi. L'Ajuntament de Palafrugell ho ha declinat arran de la polèmica per la suposada vinculació entre l'autor de la cançó, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb un cas de prostitució en un club de la província d'Osca que explica el documental "Murs de silenci" de TV3.



Us convidem a escoltar-la. La lletra fa referència a un vaixell de guerra, "El Català", que el 1898 va anar a Cuba, on es va enfonsar a causa de la guerra. Segons la cançó, van morir el nostramo (el patró), el timoner i catorze mariners, tots de Calella de Palafrugell. De fet, Josep Lluís Ortega el 1968 va escriure aquesta havanera basant-se en els records del seu avi, un coronel que va viure la guerra de Cuba.

El meu avi se'n va anar a Cuba,

a bordo del "Català",

el millor barco de guerra

de la flota d'ultramar.

Els mariners de Calella

i el meu avi enmig de tots

varen morir a coberta,

varen morir al peu del canó.

Quan el "Català" sortia a la mar,

els nois de Calella

feien un cremat,

tocant la guitarra solien cantar:

visca Catalunya! Visca Catalunya!

Visca el "Català"!

El meu avi va anar a Cuba,

a bordo del "Català",

el millor barco de guerra,

de la flota d'ultramar.

El timoner i el nostramo

i catorze mariners

eren nascuts a Calella,

eren nascuts a Palafrugell.

Quan el "Català" sortia a la mar,

els nois de Calella feien un cremat,

tocant la guitarra solien cantar:

visca Catalunya! Visca Catalunya!

Visca el "Català"!

Arribaren temps de guerres,

de perfídies i traïcions,

i en el mar de les Antilles

retronaren els canons.

Els mariners de Calella

i el meu avi enmig de tots

varen morir a coberta,

varen morir al peu del canó.

Quan el "Català" sortia a la mar,

els nois de Calella feien un cremat,

tocant la guitarra solien cantar:

visca Catalunya! Visca Catalunya!

I que visca el "Català"!

Quan el "Català" sortia a la mar,

cridava el meu avi:

Apa, nois, que és tard!

Però els valents de bordo

no varen tornar.

Tingueren la culpa,

tingueren la culpa els americans.