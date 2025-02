La cantant mallorquina de pop i folk acústic Maria Jaume (Lloret de Vistalegre, 1999), i Fades, el trio de pop queer nascut entre Manacor i Barcelona i format per Vicenç Calafell, Ferran Pi i Àngel Exojo, han publicat aquesta cançó plegats:

Me compra una flor,

de sa mà per les Rambles:

“M'encanta Barcelona, mon amour".

Ai, fades, això no va enlloc.

Avui, avui, avui,

i digue'm si em vols.

Avui, avui, avui,

i digue'm:

Si no m'entens en català,

mon chéri, comment ça va?

crec que hauria d'acabar,

jo d'aquí, tu d'allà.

Un turista dins es meu cor,

esper que no el rompis.

Tourist, go home, please, go home,

mon cheri, go home.

En John Lennon i na Yoko Ono

parella de l'any, digne de foto,

som en Chopin i na George Sand,

tota Mallorca està flipant.

Som iconique, Marie Curie,

per Valldemossa te dic “oui, oui”,

una història de ciència ficció,

aquestes barres són revolució.

Jo no vull un amor de videotrucada,

de París a Lloret és massa liada,

jo no vull un amor de videotrucada

de París a Lloret, gastam massa dades.

Avui, avui, avui

I digue'm si em vols.

Avui, avui, avui,

i digue'm:

Si no m'entens en català,

mon chéri, comment ça va?

crec que hauria d'acabar,

jo d'aquí, tu d'allà.

Un turista dins es meu cor,

esper que no el rompis.

Tourist, go home, please, go home,

mon cheri, go home.