El «Nessun dorma» d'Aretha Franklin

El 25 de febrer de 1998 Luciano Pavarotti havia de cantar l'ària Nessun dorma, de Puccini Turandot, a la cerimònia dels Grammy. Es va posar malalt i a última hora, amb molt poc temps de preparació, Aretha Franklin, que no era soprano sinó que cantava soul i gospel, el va substituir. El resultat és emocionant i poderós:

Nessun dorma! Nessun dorma!

Tu pure, o principessa,

nella tua fredda stanza,

guardi le stelle

che tremano d'amore

e di speranza!

Within my heart

my secret lies

and what his name is

none shall know, no no,

till on the heart

I confess it,

soon as morning lights shall dawn.

Oh Prince, then shall

my kisses break the silence

that make thee mine.

Dilegua, o notte!

Tramontate, stelle!

Tramontate, stelle!

All'alba vincerò!

Vincerò! Vincerò!