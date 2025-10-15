La Oreja de Van Gogh ha anunciat el retorn d'Amaia Montero. La notícia ha arribat després que a l'octubre del 2024 el grup anunciés l'adeu de Leire Martínez, que va ser-ne la cantant durant gairebé disset anys. També hi ha un altre canvi: el guitarrista Pablo Benegas deixa la banda. En un comunicat, el grup ha dit: "Necessitàvem aixecar la mà i dir que sí, que som aquí i que l'horitzó és ple de nits màgiques com aquelles en què la vostra passió i les nostres cançons es mesclaven en un encanteri inoblidable".



No sé si aún me recuerdas,

nos conocimos al tiempo,

tú, el mar y el cielo

y quién me trajo a ti.



Abrazaste mis abrazos

vigilando aquel momento,

aunque fuera el primero,

y lo guardara para mí.



Si pudiera volver a nacer

te vería cada día amanecer,

sonriendo como cada vez,

como aquella vez.



Te voy a escribir la canción más bonita del mundo,

voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.

Y un día verás que este loco de poco se olvida,

por mucho que pasen los años de largo en su vida.



El día de la despedida

de esta playa de mi vida

te hice una promesa:

volverte a ver así.



Más de cincuenta veranos

hace hoy que no nos vemos

ni tú, ni el mar ni el cielo

ni quien me trajo a ti.



Si pudiera volver a nacer

te vería cada día amanecer,

sonriendo como cada vez,

como aquella vez.



Te voy a escribir la canción más bonita del mundo,

voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.

y un día verás que este loco de poco se olvida,

por mucho que pasen los años de largo en su vida.