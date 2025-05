El grup italià Ricchi e Poveri va publicar Sarà perché ti amo el 1981. Aquell mateix any van participar al Festival de Sanremo amb aquesta cançó i van quedar en quinquè lloc. Us l'oferim cantada per ells el 1981, i més de quaranta anys més tard, el 2023. I també n'escoltem la versió catalana que Julien i Misty van cantar a la Marató de Tv3.

Che confusione, sarà perché ti amo,

è un'emozione che cresce piano piano.

Stringimi forte e stammi più vicino,

se ci sto bene, sarà perché ti amo.

Io canto al ritmo del dolce tuo respiro,

è primavera, sarà perché ti amo.

Cade una stella, ma dimmi dove siamo,

che te ne frega, sarà perché ti amo.

E vola, vola, si sa,

sempre più in alto si va.

E vola, vola con me,

il mondo è matto perché

e se l'amore non c'è,

basta una sola canzone

per far confusione fuori e dentro di te.

Ma, dopotutto, che cosa c'è di strano?

È una canzone, sarà perché ti amo.

Se cade il mondo, allora ci spostiamo,

se cade il mondo, sarà perché ti amo.

Stringimi forte e stammi più vicino,

è così bello che non mi sembra vero,

se il mondo è matto, che cosa c'è di strano?

Matto per matto, almeno noi ci amiamo

E vola, vola, si sa,

sempre più in alto si va.

E vola, vola con me,

il mondo è matto perché

e se l'amore non c'è,

basta una sola canzone

per far confusione fuori e dentro di te.

E vola, vola si va,

sarà perché ti amo.

E vola, vola con me,

e stammi più vicino.

E se l'amore non c'è,

ma dimmi dove siamo.

Che confusione, sarà perché ti amo.

Jo canto,

deu ser perquè t'estimo.

Si el món esclata,

tots dos saltem alhora.

Si el món esclata,

deu ser perquè t'estimo.

Abraça'm fort i

no deixis que m'allunyi.

És tan bonic tot

que sembla que somio.

Si el món s'enfonsa,

res no pot estranyar-nos.

Si ens diuen bojos,

almenys serem feliços.

Vola, que vola i veuràs

que no és difícil volar.

Volo, que volo i veuré

un món que és boig rematat.

Si canto, canto per tu.

Per un amor que ens atrapa,

que neix i respira

dintre i fora de mi.

Vola, que vola i veuràs

que no és difícil volar.

Volo, que volo i veuré

un món que és boig rematat.

Si canto, canto per tu.

Per un amor que ens atrapa,

que neix i respira

dintre i fora de mi.

I volo, volo per tu,

deu ser perquè t'estimo.

I vola, vola, tu amb mi.

De mi mai no t'allunyis.