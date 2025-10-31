Un satèl·lit orbitant

Que l’amor tot just comença / quan sembla que s’està acabant

Piano Piano
Autor
Manu Guix
Manu Guix

Manu Guix ha publicat Un satèl·lit orbitant, que formarà part del seu nou disc, Estimar-te en veu alta. 

Som una espurna de llum,
la guspira que aspira a arribar més amunt
quan el sol se’n va, 
quan el sol se'n va.

Som aquella quietud
on guardem els desitjos prohibits que ens saluden
quan el sol se’n va, 
quan el sol se'n va.

Som una font insaciable de felicitat,
aquell pla esperat que arriba
quan el sol se’n va,
quan el sol se'n va.

Som la boira i el fum,
som les ganes d’arribar cada dia
una mica més lluny.

1200_1467020330576_1459923147le-petit-prince-est-un-livre-culte-de-la
Biblioteca
El petit príncep, la guineu i la rosa
Redacció

Com un satèl·lit que orbita al teu voltant,
que t’està sempre estimant,
no puc fer res més que deixar-me vèncer,
que l’amor tot just comença
quan sembla que s’està acabant.

¿Qui va dictar les normes?
¿Qui va imposar les lleis?
Que ens deixin ser com som
i emprendre el vol
com si fóssim ocells.

Fugim dels convencionalismes,
de tot allò establert,
que res em fa més feliç que pensar-te
i somiar despert.

Com un satèl·lit que orbita al teu voltant,
que t’està sempre estimant,
no puc fer res més que deixar-me vèncer,
que l’amor tot just comença
quan sembla que s’està acabant.

Com un satèl·lit orbitant,
com un satèl·lit orbitant,
és el que som l’un per l’altre,
és el que som l’un per l’altre.

1200 1498667947captura de pantalla 2017 06 28 a las 18.32.17
Piano
Em dones força
Redacció
Data de publicació: 31 d'octubre de 2025
Última modificació: 31 d'octubre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze