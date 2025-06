Teràpia de shock, el grup de pop-rock català creat l'any 2006 per uns joves de la Garrotxa i conegut per formar part de la banda sonora de Polseres vermelles, es va dissoldre el 2016. Ara han anunciat que tornen per fer una gira solidària, en què recaptaran fons per a la recerca en càncer infantil que impulsa la Fundació Albert Bosch a l’Hospital de la Vall d’Hebron. El primer concert el faran el 31 d’octubre a La Castanyada del Cabró Rock.

És de nit,

és tot fosc,

estic sol,

i no hi ha ningú.

És de nit,

un record,

dins el cor,

ella hi és a dins.

Els seus ulls,

són brillants,

un somriure extravagant.

Ja no hi és,

l’he perduda,

va marxar

lluny del meu abast.

I sempre estarà al meu cor.

Sense tu, jo no puc,

sense tu, si no hi ets,

sense tu, jo no soc ningú.

És de nit,

és tot fosc,

no estic sol, no ho estic,

tu estàs amb mi.

Els seus ulls

són brillants,

un somriure extravagant.

Ja no hi és,

l’he perduda,

va marxar

lluny del meu abast.

I sempre estarà al meu cor.

Si no estàs aquí,

si no estàs amb mi,

jo no et puc mirar,

jo no et puc sentir.

Si no estàs aquí,

si no estàs amb mi,

jo no et puc tocar,

jo no et puc besar.

I sempre estaràs al meu cor.