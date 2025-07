Després de la sortida del seu darrer disc, Material sensible (Halley Records, 2025), Suu ha publicat la seva cançó de l'estiu, Tan clar.

Tinc els ulls desperts,

que em permeten veure.

Tinc ganes de ser,

tinc ganes de perdre’m.

Un germà que hi és,

un sostre que és casa,

per si arriba el fred,

tinc amics que m’abracen

sota aquest cel clar.

Hi ha una carretera,

un cotxe llogat,

peus a la guantera.

No puc fer tan gran

tot el que m’esvera.

Puc canviar de marxa,

però jo soc la primera.

Ens enamorem de nosaltres

enamorant-nos dels altres.

De tan buscar i poc trobar-me,

perdo el nord del que em fa falta.

Però tinc tan clar que m’equivocaré,

que ho faig igual,

no puc permetre’m només un

potser, potser, potser, potser,

potser aquest cop no em fa tant mal.

Abraço el que soc

mentre busco el que vull ser.

Hi haurà molts dies

en què no m’aguantaré.

Ja hi he sigut, ja ho he fet,

vaig fent gran el camí estret.

Ens enamorem de nosaltres

enamorant-nos dels altres.

De tan buscar i poc trobar-me,

perdo el nord del que em fa falta.

Però tinc tan clar que m’equivocaré,

que ho faig igual,

no puc permetre’m només un

potser, potser, potser, potser,

potser aquest cop no em fa tant mal.

Neixen i s’escapen coses

cada cop que esculls un nou camí.