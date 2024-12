L'últim programa de La Revuelta abans de Nadal s'ha acabat amb una entrevista a Amaia Romero. És tradició que els convidats portin algun regal al programa, i la cantant ha decidit regalar-los l'estrena de la seva nova cançó, Tengo un pensamiento, gravada en un pla seqüència espectacular. Us en deixem el vídeo i la lletra.

Tengo un pensamiento

que no me deja sola.

A veces no siento que está ahí,

pero me acompaña a dormir.

Y cuando me despierto

suelo analizarlo.

Aunque no sea algo bueno, que decir,

siempre formará parte de mí.

Tengo un sentimiento

que no me deja sola.

Pero desde que te conocí

y me dejaste entrar en el jardín

de todo tu cerebro

este pensamiento

se hizo muy pequeño y explotó,

y se transformó en esta canción.

Y hoy

siento que está pasando:

el día en que me doy cuenta

de que me apetece estar

toda la vida contigo,

y quiero hasta gritarlo.

Y no,

no quiero dártelo todo,

y así te sigan sobrando las ganas

y nunca te canses de estar conmigo.

Ahora que te tengo

sé lo que es el miedo.

Pensando en que algún día acabará

todo este nuevo mundo que me das.

Pero no es el momento

de pensar en esto.

Porque te dedico esta canción,

y quiero que sea grande

y que hable de algo mejor.

Y hoy

siento que está pasando:

el día en que me doy cuenta

de que me apetece estar

toda la vida contigo,

y quiero hasta gritarlo.

Y no,

no quiero dártelo todo,

y así te sigan sobrando las ganas

y nunca te canses de estar conmigo.