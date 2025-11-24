La 34a edició de La Marató de 3Cat es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. Ana Torroja participa al disc que cada any s'edita interpretant Els teus ulls d'Alfred García:
Tinc ganes de cridar al món
un t’estimo ben gran,
però no sé si el sentiràs.
Entre totes les persones,
tots els cors que ara bateguen,
¿hi haurà un lloc al teu costat?
Vull veure’t riure,
que el teu somriure em curi les ferides.
Sentir-te a prop quan estic lluny,
jo vull veure la vida en els teus ulls,
que no vull més nits si no són amb tu.
Vull ser com una au de pas,
que acompanyi els dies clars
i canti els dies de dol.
Entre totes les persones
i els ocells que s’enlairen al cel,
tu i jo emprenem el vol.
Vull veure’t riure,
que el teu somriure em curi les ferides.
Sentir-te a prop quan estic lluny,
jo vull veure la vida en els teus ulls,
que no vull més nits si no són amb tu.
Vull veure’t riure,
que el teu somriure em curi les ferides,
sentir-te a prop quan estic lluny,
que jo vull veure la vida en els teus ulls.
Que jo no vull més nits,
que jo no vull més nits,
que jo no vull més nits si no són amb tu.