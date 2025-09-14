La plaça de Sant Pere de la ciutat del Vaticà s’ha convertit, per primer cop, en l'escenari d'un concert de projecció mundial. Titulat Grace of the World, amb la voluntat de promoure el diàleg intercultural i la fraternitat, ha reunit artistes de renom internacional com Pharrell Williams, BamBam o John Legend. Una de les actuacions més especials ha estat la que han ofert la cantant colombiana de reggaeton Karol G amb el tenor italià Andrea Bocelli.

Vivo per lei da quando sai,

la prima volta l'ho incontrata.

Non mi ricordo come, ma

mi è entrata dentro e c'è restata.

Vivo per lei perché mi fa

vibrare forte l'anima.

Vivo per lei e non è un peso.

Vivo por ella yo también,

no te me pongas tan celoso.

Ella, entre todas, es la más

dulce y caliente como un beso.

Ella a mi lado siempre está

para apagar mi soledad.

Más que por mí,

por ella yo vivo también.

È una musa che ci invita

a tocarla suavecita.

Attraverso un pianoforte

la morte è lontana, io vivo per lei.

Vivo por ella que me da

todo el afecto que le sale.

A veces pega de verdad,

pero es un puño que no duele.

Vivo per lei, lo so, mi fa

girare di città in città,

soffrire un po', ma almeno io vivo.

Cómo duele cuando falta...

Vivo per lei dentro gli hotel.

Cómo brilla fuerte y alta...

Vivo per lei nel vortice.

Attraverso la mia voce

si espande e amore produce.

Vivo per lei, nient'altro ho,

e quanti altri incontrerò

che come me hanno scritto in viso:

io vivo per lei,

io vivo per lei.

Sopra un palco o contro un muro,

vivo por ella que me da,

anche in un domani duro,

vivo por ella y te da

cada día una conquista,

la protagonista es ella también.

Vivo per lei perché oramai

io non ho altra via d'uscita,

perché la musica, lo sai,

da vero non l'ho mai tradita.

Vivo por ella que me da

noches de amor y libertad,

si hubiese otra vida

la vivo por ella también.

Vivo per lei la musica,

y es mía también,

vivo per lei è unica,

io vivo per lei.

Io vivo per lei.