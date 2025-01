Alosa és un duet de música folk format per Giulietta Vidal i Irene Romo. Us n'oferim la cançó A la voreta del foc.

A la voreta del foc,

compto els dies de tardor.

A la voreta del foc,

la calor m'escalfa el cos.

A la voreta del foc,

cremo tots aquells records

en què tu em somreies, jo et somreia i fèiem junts l'amor.

A la voreta del foc,

els dies es fan més curts.

A la voreta del foc,

il·lumino aquest racó.

A la voreta del foc,

tots aquests mesos d'estiu.

Han quedat enrere i tot allò que fèiem ja no és viu.

A la voreta del foc,

se m'acaben els llumins.

A la voreta del foc,

tiro llenya d'aquests pins.

A la voreta del foc,

puc seure tranquil·lament

amb la consciència tranquil·la si t'esborro de la ment.

A la voreta del foc,

ara fa massa calor.

A la voreta del foc,

ja no hi llenço més carbó.

A la voreta del foc,

ja no sento res per tu

i resulta que aquest temps pensant en tu ha estat perdut.