A la cançó Vull, del disc Salicòrnia, Montse Castellà (Tortosa, 1976), va comoptar amb diverses col·laboracions: la de Lluís Llach i la de Borja Penalba, que ha gravat la cançó amb l'acordió de Laura Almerich.

Vull estimar-te

sense tindre pressa,

com un esmorzar de diumenge.

Vull abraçar-te així,

tan a poc a poc i així,

com creix una planta,

sense adonar-te'n mai.

Vull començar un camí sense retorn.

No sé ben bé encara qui ets,

però amb el que sé,

jo ja en tindria prou per estimar

tot lo teu món.

Vull fer l’amor amb tu,

com quan en un capvespre

la mar li fa l’amor al sol

i es fonen en l’aigua.

I vull cuidar-te,

com lo pa a la farina,

la mel a les abelles,

la mar a la gavina.

Vull, vull començar

un camí sense retorn.

No sé ben bé qui ets,

però, amb el que sé,

jo ja en tindria prou

per a estimar tot lo teu món.

Però amb el que sé

jo ja en tindria prou

per a cremar la vida junts.