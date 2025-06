Un dels moments més especials de la gala dels Premis de l'Acadèmia de la Música l'han protagonitzat Amaia i Silvia Pérez Cruz, quan han interpretat el Zorongo gitano, el tema creat per la cantant Carmen Linares el 1994 a partir del poema Zorongo de Federico García Lorca.

Las manos de mi cariño

te están bordando una capa

con agremán de alhelíes

y con esclavina de agua.

Cuando fuiste novio mío,

por la primavera blanca,

los cascos de tu caballo

cuatro sollozos de plata.

La luna es un pozo chico,

las flores no valen nada,

lo que valen son tus brazos

cuando de noche me abrazan,

lo que valen son tus brazos

cuando de noche me abrazan.

De noche me salgo al campo

y me harto de llorar

de ver que te quiero tanto

y tú no me quieres ná.

La luna es un pozo chico

las flores no valen nada;

lo que valen son tus brazos

cuando de noche me abrazas.

Veinticuatro horas del día,

veinticuatro horas que tiene;

si tuviera veintisiete,

tres horas más te querría.

La luna es un pozo chico

las flores no valen nada;

lo que valen son tus brazos

cuando de noche me abrazas.