Foto: Tim Jones

Quan has tocat el celi sents a prop l'infern,camines sense fe,sense destí, sense saviesa.Fugint del que no entens,fugint d'aquest present.Pensar en aquells anhelsés l'única forma que tens de continuar.Tornarem a ser grans, hi tornarem.Quan sortim d'aquesta tempesta,que amaguem rere rostre indiferent,però cou i ens fa sentir que hi tornarem.Trencar aquest desencert,comença en un mateix,tornem a les arrelsdels somnis que ens van veure néixer.És temps de ser valents,és temps de ser conscientsque cal cor i cervelli no volem perdre ningú en aquest camí.Tornarem a ser grans, hi tornarem.Quan sortim d'aquesta tempesta,que amaguem rere rostre indiferent,però cou i ens fa sentir que hi tornarem.Rere els núvols hi ha,rere els núvols hi haun sol tan gran,que mai ningú no podrà amagar.Rere els dubtes hi ha,rere els dubtes hi ha la veritat,creu-me, creu-me, creu-me,tenim futur.Tornarem a ser grans, hi tornarem.Quan sortim d'aquesta tempesta,que amaguem rere rostre indiferent,però cou i ens fa sentir que hi tornarem.