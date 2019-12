Beethoven dibuixat

La música és una expressió abstracta i, com a tal, és susceptible de ser representada de moltes maneres. La més evident és el llenguatge creat expressament per a tal propòsit, la notació musical, però la humanitat ha intentat fer-la visible a través de la pintura, la dansa, les matemàtiques, la notació gràfica... És el que fa Doodle Chaos amb el primer moviment de la Simfonia núm. 5 en do menor, Op. 67, de Ludwig van Beethoven, en què uns senzills personatges sobre un trineu llisquen per línies i formes geomètriques descrivint, així, les melodies i harmonies d'aquesta obra del compositor.