–Què li diu una pedra a una altra pedra? La vida és dura!–Les pedres no parlen.La síndrome d’Asperger és un trastorn del desenvolupament, inclòs dins l’espectre autista, que afecta la interacció social, la comunicació verbal i no verbal, i que es manifesta en resistències per acceptar canvis, en la inflexibilitat de pensament i en una sèrie d'interessos molt concrets.En motiu del Dia Mundial de l’Autisme, Cambia el cuento , inspirant-se en la filla de Cristina Vila –una de les impulsores d'aquesta plataforma– ha representat L'aneguet lleig per visibilitzar les nenes Asperger, ja que "sovint queden invisibilitzades perquè els diagnòstics es basen en models masculins", i ens alerten que, a banda del bullying a què estan exposades, "durant l’adolescència, a més, poden patir violència masclista, com abusos sexuals".Aquest vídeo s'ha fet en col·laboració de Festuc Teatre i El Pot Petit. I Cambia el cuento també ha fet altres vídeos com No és no (inspirat en La caputxeta vermella) i La Bella no vol la Bèstia