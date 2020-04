Miki Núñez ha convidat una colla d'artistes a fer una versió col·lectiva i solidària d'Escriurem. Els beneficis que en generi aniran destinats a la campanya Jo em corono que, coordinada per la Fundació Lluita contra la Sida, està implicada en la recerca de la cura del coronavirus.Els qui la canten són: Els Amics de les Arts, Doctor Prats, Alba Reche, Maren, Buhos, Lildami, The Sey Sisters, Suu, Adrià Salas, Sara Roy, Judit Neddermann, Blaumut, Cesk Freixas, Natalia Lacunza i Bely Basarte.Un nou dia ha començat,em llevo al teu costat,respires, lentament.Un nou dia t'ha abraçat,et lleves i no ho sapsque enyorarem aquest moment.Les casualitatssón les que ens han portata viure aquest present,que jo no en soc conscient,si m'esperes, allà a fora cantaré.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem amb els dies regalatsi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem caminant per les estrellesi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.I ara que tot ha acabat,que no et tinc al meu costat,et sento diferent.Amago en un calaixles mirades d'amagat,les cançons que em vas cantarsón les que vull cridar.Si m'esperes, allà a fora cantaré.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem amb els dies regalatsi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem caminant per les estrellesi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.T'escriuré que sí que va ser fàcil,t'estic cantant la nostra història en un paper,marxaré recordant tots aquells diesi amb el somriure que tu sols sabies fer.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem amb els dies regalatsi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem caminant per les estrellesi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra vida en un paper,marxarem amb els dies regalatsi amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.Escriurem que tot no va ser fàcil,cantarem la nostra història en un paper,marxarem caminant per les estrellesi amb el somriure que tu sols sabies fer.