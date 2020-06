A la cançó Humo Pau Donés va escriure un cant d'amor a la vida. En aquest videoclip fosc, Donés portava una samarreta amb la seva data de naixement estampada amb xifres blanques: 11-10-1966.Ahora que empiezo de ceroel tiempo es humoel tiempo es incierto.Ahora que ya no me creoque la vida sea un sueño.Ahora que solo el ahoraes lo único que tengo.Ahora que solo me queda esperara que llegue la hora.Ahora que cada suspiroes un soplo de vida robada a la muerte.Ahora que solo respiroporque así podré volver a verte.Ahora que ya no me importaque la vida se vista de negroporque a nada le tengo miedoporque a nada le tengo fe.A nada le tengo fe.Ni miedo ni fe.A nada le tengo fe.Ahora que ya no me quieroque no me conozco, que me abandonanabrázame, mi amor te lo ruegoabrázame fuerte por última vez.Ahora que ya nada esperoni siento ni anhelo ni nada me sé,abrázame fuerte amor te lo ruegopor si ésta fuera la última vezAhora que solo el ahoraes lo único que tengoAhora que solo me quedaesperar a que llegue la horaAhora que ya no me importaque la vida se vista de negroporque a nada le tengo miedoporque a nada le tengo feA nada le tengo fe.Ni miedo ni fe.A nada le tengo feAhora que empiezo de ceroque el tiempo es humoque el tiempo es inciertoabrázame fuerte amor te lo ruegopor si ésta fuera la última vez.