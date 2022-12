14 portes que obre la imaginació

La imaginació és el lloc des d’on podem viatjar a mons llunyans, improbables, inclús impossibles, inventar personatges, escenaris, capgirar contes i històries, anar al passat, reinventar el present o tots els futurs possibles. La clau és deixar-se endur per la màgia i no perdre mai la capacitat d’imaginar.

El Nadal és l’època més màgica de l’any per als més petits, però també ho és per als més grans, que comparteixen amb els infants el misteri i la màgia del tió o els Reis d’Orient. A les botigues Abacus trobareu un munt de propostes perquè la il·lusió que neix amb aquests dies tan especials creixi durant tot l’any. A més, hi trobareu la Clau Màgica que obrirà les portes de la imaginació i les deixarà obertes de bat a bat perquè hi dansin un munt de jocs i altres propostes per gaudir, crear i jugar en família com aquestes.



1. La Clau Màgica

Per obrir les portes de la imaginació només cal una Clau Màgica com les més de 4.900 que infants d’arreu dels Països Catalans han creat i decorat fent servir taps, cartrons, escuma o paper de colors i tots els objectes o envasos que han trobat per casa. Tote les claus han sigut entregades a les Bústies Màgiques de les botigues Abacus i, des d’allà, arribaran al personatge de Nadal a qui hagin anat dedicades. Voleu descobrir les claus mestres d’aquestes festes tan màgiques? Les trobareu totes aquí.



2. Emotio, un joc ple d’emocions

No sempre és fàcil trobar les paraules per explicar com ens sentim, però cal intentar-ho i aprendre’n a partir de la pràctica. Emotio es una proposta per, tot jugant, fomentar l‘acceptació i comunicació de les emocions. També per enfortir l’autoestima, l’empatia i posar les bases d’unes bones relacions socials. Emotio és un joc de taula que només trobareu en català a les botigues Abacus. Hi poden participar 2 o més jugadors de qualsevol edat a partir dels 4 anys i cada partida dura al voltant de vint minuts.



3. LEGO® DUPLO Fauna Salvatge del Món

Per als nens i nenes més aventurers i apassionats pels animals i la natura, aquest joc proposa un viatge pels 7 continents del món a la descoberta dels hàbitats naturals de 22 espècies salvatges diferents: ossos panda a Àsia, lleons de joguina a Àfrica, cérvols a Europa, una alpaca a Sud-amèrica, un os a Amèrica del Nord, un coala a Austràlia… Compta amb un escenari de joc decorat amb un mapa terrestre i un maó de so LEGO DUPLO que reprodueix sons d’animals i ambients sonors perquè l’experiència sigui encara més rica. Es recomana a partir dels 2 anys.



4. Arc de Sant Martí

Ben senzill, un joc de construcció de fusta amb forma d’Arc de Sant Martí i fabricat amb materials de la millor qualitat. 11 peces de mides i colors diferents que amb una mica de creativitat podran conventir-se en paisatges, formes, camins plens d’obstacles o construccions mai abans imaginades. Per a infants a partir dels 2 anys.



5. Diamond Dotz Sagrada Família

I si es pogués pintar sense colors o pintures? I si es pogués pintar amb dimants? Aquesta nova manera de pintar és espectacular i molt entretinguda. Amb les eines necessàries per anar posant diamant a diamant cal omplir cadascun dels punts marcats fins a aconseguir uns dissenys ben brillants. N’hi ha per a tots els gustos -animals, paisatges, pintures o personatges animats-, però us proposem que us endudgueu una Sagrada Família a casa.



6. Contes a la deriva. La cançó de la Josepha

Sota el lema “Cada vida compta, cada conte és vida”, la col·lecció “Contes a la deriva” explica les històries reals de persones rescatades per l’ONG Open Arms al Mediterrani per ajudar a conscienciar als infants de la realitat que ens envolta. A La cançó de la Josepha, il·lustrat per Chantal Vizacaíno, l’escriptora Lolita Bosch narra la història de la Josepha, una elefanta que viu al Camerun i que decideix marxar del seu país quan, després de casar-se amb un amic de la família, l’amor que els unia es converteix en una altra cosa que ja no es pot dir amor de cap manera. La Josepha s’escapa dels crits i els cops del seu marit amb l’ajuda del seu oncle i emprèn un viatge cap a un lloc on no hagi de tenir mai por de tancar els ulls.



7. Cuina! O barbàrie, de Maria Nicolau (Ara Llibres)

La Maria Nicolau és cuinera i arriba al panorama literari gastronòmic reinventant el concepte del manual de cuina. Cuina! O barbàrie és molt més que un llibre de receptes perquè, a banda d’explicar-nos com preparar plats suculents, ens explica els orígens de plats, estris i altres conceptes relacionats amb l’elaboració de sofregits, carns, peixos, sopes o cremes d’entre d’altres. Les receptes dels llibres estan acompanyades amb il·lustracions de l’Estela Martínez. Revoluciona la teva cuina amb la Maria Nicolau.



8. Cuina de fusta Andreu Toys

Petits xefs, és el moment de treure l’olla i la paella per cuinar un banquet de luxe per a tota la família! Amb aquesta cuina de fusta, els més petits de casa jugaran a cuinar i posaran en marxa la seva curiositat i imaginació per destacar en les arts culinàries. El fabricant, Andreu Toys, és de Barcelona i aposta per les joguines fabricades amb materials de qualitat, responsables amb el medi ambient i amb un clar valor educatiu.



9. Cricut Joy Bundle Starter Kit

Cricut és l’eina somiada pels amants de les manualitats i el “fes-t’ho tu mateix” i amb el kit d’iniciació que us proposem mai no ha estat tan fàcil donar peu a la creativitat. Roba, cuir, paper, no hi ha cap material que es resisteixi a les possibilitats creatives de Cricut. A les botigues Abacus se n’organitzen tallers gratuïts durant tot l’any i tenen tant d’èxit que les places s’esgoten de seguida.



10. Pedres de Riu Nòrdic

Tothom, en algun moment o altre, ha jugat a saltar d’una pedra a l’altra sense tocar el terra. Aquest joc s’hi inspira perquè, a més de passar-ho bé, amb els seus graons els infants d’a partir de 2 anys guanyin en coordinació i equilibri, afavorint l’activitat i la imaginació. Cada pedra té una mida i pendent diferent, però la base de totes té una vora de goma antilliscant i protectora perquè res no interrompi el camí dels infants cap a la diversió.



11. GraviTrax Pro Vertical Starter-Set

Potser és la joguina de construcció més realista que existeix i podria considerar-se l’escalèxtric del segle XXI. En què consisteix? Nens i nenes hauran de construir un sistema de pistes perquè hi circulin les bales en una mostra de creativitat que posarà a prova la força de la gravetat. Altures vertiginoses i pistes cada cop més espectaculars, començant per aquest paquet inicial que es pot ampliar amb la resta d’accessoris de GraviTrax, tots combinables i compatibles. Recomanat a partir de 8 anys.



12. Hitster

Sabries ordenar els grans èxits musicals dels últims 100 anys per ordre cronològic? Hitster és un joc de taula ideal per passar una bona estona en família i amics jugant amb les bandes sonores de les nostres vides. Cada partida dura aproximadament mitja hora i hi poden jugar fins a 10 persones alhora. Un joc que és una festa per als amants de la música.



13. Robot Charlie The Astronaut

Un regal perfecte per a ments inquietes que uneix ciència i robòtica. Charlie The Astronaut és un robot programable i dirigible a través d’una app especial que va equipat amb tecnologia “control per gestos”. Vols posar a prova els teus coneixements sobre l’espai? El robot porta incorporada una fantàstica ‘Spacepedia’ (enciclopèdia espacial) i té dues modalitats de joc amb més de 300 preguntes que caldrà que sàpigues espondre. Recomanat per a infants a partir de 5 anys.



14. Sushi Go!

Amants del sushi, aquest és el vostre joc de cartes. L’objectiu de Sushi Go! és atrapar al vol la millor combinació de plats d’aquesta menja d’origen japonès a partir de les cartes disponibles que, i aquesta és la dificultat, circulen a tota velocitat per la taula. Un joc frenètic de 2 a 5 jugadors amb partides de tot just 15 minuts que trobareu en català en exclusiva a les botigues Abacus. Recomanat a partir de 8 anys.