“S’alcen com els monuments vivents més grans i antics del món.” Meravellada per aquest espectacle de la natura, la fotògrafa nord-americana Beth Moon ha dedicat catorze anys de la seva vida a viatjar per retratar els arbres més vells i bells del món.



Les imatges, que han estat publicades al seu llibre Ancient Trees: Portraits of Time, a part de capturar la majestuositat i la resistència d’aquests arbres, també ens alerten d’un dels grans problemes que pateix el nostre planeta: la desforestació. Es calcula que hi ha tres bilions d’arbres al planeta i que cada any en destruïm quinze milions. Per tant, aquest projecte ens empeny no només a contemplar-los, sinó que també a protegir-los.



1. Arbre de la sang de drac (Dracaena cinnabari), a les illes Socotra, Iemen.

Foto: Beth Moon





2. The Lovers és originari de Madagascar.

Foto: Beth Moon





3. The Sentinels of St. Edwards data del segle XVIII.

Foto: Beth Moon





4. The Bothorpe Oak, a Anglaterra, té 1.200 anys.

Foto: Beth Moon





5. Avenue of the Baobabs, a Morondava, Madagascar .

Foto: Beth Moon





6. Buffelsdrift Baobab és un dels cinc baobabs més grans de Sud-àfrica.

Foto: Beth Moon





7. The Whittingehame Yew, a Escòcia, té 1.200 anys.

Foto: Beth Moon





8. Croft Castle Chesnut, al Regne Unit, té 1.000 anys.

Foto: Beth Moon





9. Ifaty Teapot, a Moliara, Madagascar, té 1.200 anys.

Foto: Beth Moon





10. The Crowhurst Yew, al Regne Unit, té 4.000 anys.

Foto: Beth Moon





11. Strangler Fig, als temples d’Angkor Wat, Cambodja.

Foto: Beth Moon





12. Majesty, a Nonington, Anglaterra.

Foto: Beth Moon





13. Els arbres coneguts com a Yew Trees es troben a West Sussex, Anglaterra, i daten del 1.391.

Foto: Beth Moon





14. Bristlecone Pine, a Califòrnia, té aproximadament 4.000 anys.