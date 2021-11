Exposició teamLab. Art, tecnologia, natura. Foto: Fundació ”la Caixa”

Catorze recomana l’exposició teamLab. Art, tecnologia, natura, que es pot visitar al CaixaForum Barcelona fins al 9 de gener de 2022.

teamLab és un col·lectiu sorgit al Japó l’any 2001 format per professionals de diferents disciplines (art, programació, enginyeria, matemàtica o arquitectura) que investiga les vinculacions entre l’art, la tecnologia, el disseny i la natura amb l’objectiu d’explorar la relació dels individus amb el món que els envolta.

L’exposició que acull el CaixaForum proposa dues obres obertes interactives que s’activen i s’actualitzen constantment gràcies a la implicació de les persones que les visiten:

Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World: una instal·lació interactiva que permet crear un món entre tots els visitants. A les parets de la sala es projecten un ideogrames d’on sorgiran, un cop algú hi atansi una mà, les imatges que evoca: ocells que descansen a les branques dels arbres, papallones que busquen flors…

Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn: un ecosistema habitat per diverses criatures on cal mantenir l’equilibri entre la flora i la fauna. Els visitants poden explorar l’ecosistema, observar el funcionament i incidir-hi: les flors creixeran als seus peus, i si caminen, es dispersaran; les papallones abundaran en zones florides, i els cocodrils, si es trepitgen gaire, es moriran. Una invitació a repensar la nostra relació amb tot el que ens envolta.

Què: l’exposició teamLab. Art, tecnologia, natura.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: fins al 9 de gener de 2022.

Més informació.