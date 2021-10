En tan sols deu anys, Manuel Malagrida (Olot, 1864-Barcelona, 1946) va passar de no tenir un cèntim a posseir la indústria tabaquera més potent de l’Argentina. Un dels secrets del seu èxit va ser l’ús d’innovadores estratègies publicitàries com el concurs internacional de cartells per anunciar els “Cigarrillos París”, convocat el desembre de l’any 1900 i dotat amb 22.000 francs –en diners constants, una xifra encara no superada. La majoria dels originals premiats, realitzats pels millors cartellistes del moment com Ramon Casas, va ser dipositada al Museu Comarcal de la Garrotxa, a Olot.

Amb la col·laboració d’aquesta institució, la Fundació Vila Casas porta fins al 2 de gener de 2022 als seus Espais Volart l’exposició “Cigarrillos París” i la publicitat moderna, comissariada per Ricard Mas, que pretén explicar, a través dels principals cartells presentats en aquest concurs, a més de fotografies, impresos, vestits, objectes i productes de disseny, el llenguatge publicitari de principis del segle XX i com aquest, a través de la seva particular iconografia, aborda realitats com la situació de la dona, les classes socials, la infància, el progrés o el mite de la ciutat-llum. Us n’oferim una mostra de 14 cartells.



1. Aleardo Villa, Amor, 1901. Pastel sobre paper, 130 x 90 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



2. Ramon Casas, Montmartre, 1901. Llapis Conté, pastel i tinta sobre paper, 130 x 90 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



3. Alvín Gaspary, Aniversario, 1901. Aquarel·la i gouache sobre paper, 127 x 88,5 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



4. Pio Collivadino, Santa Rosa, 1901. Oli sobre tela, 129,5 x 89 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



5. Decoroso Bonifanti, Boulevardier, 1900. Aquarel·la i gouache sobre paper, 120 x 88,5 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



6. Éugenne Vavasseur, Parisienne par un Parisien, 1901. Oli sobre tela, 130,5 x 90 cm. Museu de la Garrotxa.



7. V.P. Tapin, Gamin, 1901. Aquarel·la i gouache sobre paper, 130 x 90 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



8. Angel Roaschio, Cielo, 1900. Aquarel·la i carbonet sobre paper, 120 x 88 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



9. Fernando Fanes, Matilde, 1900. Aquarela i gouache sobre paper, 120,5 x 88 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



10. Laureà Barrau, Berta, 1901. Oli sobre tela, 131 x 91 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



11. Jose Maria Cao Luaces, !Levántate y fuma!, 1900. Aquarel·la i gouache sobre paper, 122,5 x 88 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



12. Xavier Gosé, Romanesque, 1901. Gouache i pastel sobre paper, 130 x 90 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



13. Belmiro de Almeida, Briomel, 1901. Aquarel·la sobre paper, 130 x 93 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.



14. Emili Massanet, Barcino, 1900. Oli sobre tela, 122 x 87,5 cm. Museu de la Garrotxa, Olot.

Fins al 2 de gener de 2022 als Espais Volart de la Fundació Vila Casas.

Una exposició, coorganitzada amb el Museu de la Garrotxa, que pretén explicar, a través dels principals cartells presentats al concurs de “Cigarrilos París” i altres documents i objectes, el llenguatge publicitari de principi del segle XX.