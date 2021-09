Les classes de ball de Degas

Edgar Degas

Edgar Degas va néixer a París el 19 de juliol del 1834, on va morir el 27 de setembre del 1917. Recordem el pintor, conegut per la seva visió particular sobre el món del ballet, fent un passeig entre 14 obres seves datades del 1865 fins al 1882.Dona asseguda amb un gerro de flors, 1865.





2. Retrat del vescompte Lepic i les seves filles, 1870.



