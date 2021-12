Coderch, Marquina, Rams

Quina diferència hi ha entre una pedra on podem seure i una cadira? La diferència és el disseny, el fet que algú hagi decidit que tindrà unes característiques i no unes altres, els materials amb què es farà, l’aspecte que tindrà. El disseny és present en tots els objectes de creació que fem servir diàriament, un disseny que dona un nou sentit als objectes comuns gràcies als serveis que ens presten, a la novetat del seu aspecte, a les innovacions que incorporen, a allò que comuniquen o a les emocions que ens desperten.

El Museu del Disseny de Barcelona posa a l’abast del públic la seva col·lecció de disseny de producte a Objectes comuns. Històries locals, debats globals, un nova exposició permanent que es pot visitar a partir del 3 de desembre de 2021 i que s’estructura en quatre apartats: Itinerari. Històries locals, 1930-2020; Parlament. Debats globals; Exposicions variables i #DISSENY_BARCELONA. El disseny de la ciutat. Entre les peces que s’hi inclouen hi ha icones del disseny autòcton com aquestes 14.

1. Cadira BKF, 1938-1939.

Disseny: Grupo Austral.

Donació: Victòria Bonet, 1994.

Foto: Estudio Rafael Vargas



2. Bústia Tres, cuatro, cinco, 1984.

Disseny: Lluís Clotet i Òscar Tusquets.

Donació: BD, Ediciones de Diseño, 1995.

Foto: Estudio Rafael Vargas



3. Penjador Ona, c. 1990.

Disseny: Montse Padrós i Carles Riart.

Donació: Mobles 114, 1994.

Foto: Estudio Rafael Vargas



4. Llum de peu TMM, 1962.

Disseny: Miguel Milá.

Donació: Santa & Cole, Ediciones de Diseño, SA, 1994.

Foto: Estudio Rafael Vargas



5. Copa menstrual Enna Cycle, 2016.

Disseny: Ernest Perera.

Donació: EcareYou Innovation SL mitjançant ADI-FAD, 2019.

Foto: Estudio Rafael Vargas



6. Espremedora Citromatic MPZ-2, 1970.

Disseny: Gabriel Lluelles i Rabadà i Dieter Rams.

Donació: Gabriel Lluelles Rabadà, 1994.

Foto: Estudio Rafael Vargas



7. Torxa olímpica Barcelona’92, 1992.

Disseny: André Ricard Sala.

Donació: Vilagrasa, SA, 1995.

Foto: Estudio Rafael Vargas



8. Setrill, c. 1961.

Disseny: Rafael Marquina.

Donació: Nanimarquina-Diseño y Promoción, 1994.

Foto: Estudio Rafael Vargas



9. Llum de paret Balloon, 2012.

Disseny: Crouscalogero.

Donació: Estiluz, 2013.

Foto: Estudio Rafael Vargas



10. Motocicleta Impala, 1962.

Disseny: Leopoldo Milá Sagnier.

Accessió, 2009.

Foto: Estudio Rafael Vargas



11. Cubell i pal de fregar DOMÉSTICO, 1956.

Disseny: Manuel Jalón Corominas.

Donació: Curver Rodex, SA, 1995.

Foto: Estudio Rafael Vargas



12. Banc Catalano, 1974.

Disseny: Lluís Clotet Ballús i Òscar Tusquets.

Donació: BD, Ediciones de Diseño, 1995.

Foto: Estudio Rafael Vargas



13. Coberteria El Bulli Collection. Faces Ferran Adrià, 2004.

Disseny: Luki Huber.

Donació: Desing Mix Collection, 2006.

Foto: Estudio Rafael Vargas



14. Llum de suspensió, 1957.

Disseny: José Antonio Coderch de Sentmenat

Compra: 1997.