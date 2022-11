El còmic, molt més que vinyetes

Foto: Fundació La Caixa

El còmic és molt més que una història explicada a través de vinyetes. És una eina de pensament i un mirall de la realitat capaç de captar els canvis en la societat, n’ha sigut un incentiu i, inclús, s’hi ha avançat. El CaixaForum Barcelona presenta fins al 15 de gener de 2023 l’exposició Còmic. Somnis i història, que proposa un recorregut per alguns dels millors còmics de la història i aprofundeix en el procés de la seva producció, des de la conceptualització i el dibuix fins a la impressió final de l’obra.

La mostra inclou obres d’alguns dels persones o còmics més cèlebres, com per exemple The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, Tintín, d’Hergé, Flash Gordon, d’Alex Raymond, Sin City, de Frank Miller, The Amazing Spider-man, de John Romita, Watchmen, de Dave Gibbons i Alan Moore, Arzach, de Moebius, o Corto Maltés, d’Hugo Pratt, obres que dialoguen amb una selecció d’obres d’autors nacionals. Us convidem a descobrir-ne 14.



1. Richard Felton Outcault. The Yellow Kid I·llustració, New York Journal 20 de setembre de 1896. Tinta xinesa sobre paper. 9e Art Références, París.



2. Winsor McCay. Little Nemo in Slumberland, pàgina dominical, The New York Herald y New York American. 22 de juliol de 1906. Tinta xinesa sobre paper tipus Bristol. 9e Art Références, París.



3. Ricard Opisso Sala. Almanaque TBO 1919. Editorial Buigas. Desembre de 1918. Col·lecció de Lluís Giralt. © Ricard Opisso, VEGAP, Barcelona, 2022.



4. George Rémi, Hergé. «On a marché sur la Lune». Tintin, vol. 17, pàgina 6, Casterman 1954. Tinta xinesa sobre paper. 9e Art Références, París.



5. QUINO Sense títol. 1964-1967. Llapis i tinta sobre paper. Successors Joaquín Salvador Lavado, QUINO.



6. Jack Kirby. «From Beyond This Planet Earth!», Els Quatre Fantàstics, n.º 65, portada, Marvel. 1967. Tinta xinesa sobre paper. Col·lecció particular.



7. John Romita. «The Green Goblin Lives Again!» The Amazing Spider-Man, n.º 136, portada definitiva, Marvel. 1974. Tinta xinesa sobre paper. 9e Art Références, París.



8. Hugo Pratt. «Les Celtiques» Corto Maltese, vol. 6, portada, Casterman. 1980. Tinta xinesa i aquarel·la sobre paper. Galerie Champaka.



9. Purita Campos. Patty’s World / Esther y su Mundo. Esbós de portada, Editorial Bruguera 1983. Arxiu de Paco Baena (Museu del Còmic de Sant Cugat).



10. Jean Giraud, Moebius Cristal Majeur Il·lustració 1985. Tinta xinesa i acrílic sobre paper. 9e Art Références, París.



11. Enki Bilal (dibuix) i Pierre Christin (guió). «La Femme piège» Nikopol, vol. 2, portada, Dargaud. 1986 Col·lecció particular.



12. Juanjo Guarnido (dibuix) i Juan Díaz Canales (guió) «Quelque part entre les ombres» Blacksad, vol. 1, portada, Dargaud 2000. Llapis, tinta xinesa, aquarel·la i guaix sobre cartonet. 9e Art Références, París.



13. Sense títol. 2022. María Medem.



14. Ni están todos los que son… 2022. Paco Roca.

Fins al 15 de gener de 2023 al CaixaForum Barcelona.

