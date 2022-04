El «hack», poesia i revolució

Eve Sussman, whiteonwhite: algorithmicnoir [Blancsobreblanc: negrealgorítmic], 2009-2011. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Eve Sussman.



Catorze recomana l’exposició Rates! Rates! Rates!, que es pot veure al CaixaForum Barcelona fins al 19 de juny de 2022.

El 1903, Guglielmo Marconi va voler presentar al públic londinenc el primer missatge enviat sense fil. Abans de començar, l’aparell receptor va emetre un missatge en codi morse que deia “Rates! ¡Rates! ¡Rates!”, seguit de diversos insults vers el científic i els que allà eren presents. La ràdio no era un canal privat com Marconi l’havia fet aparentar; els missatges sense fil podien ser interceptats i interferits. Aquest curt i intrusiu fragment va esdevenir el primer hack de la història.

L’exposició Rates! Rates! Rates!, que comissaria Bárbara Cueto, analitza, més enllà de les noves tecnologies, el hack com a acte poètic i revolucionari en l’art per subvertir la nostra percepció. Aquesta forma de llenguatge dissident, integrat en les pràctiques artístiques contemporànies de la mostra, es converteix en una estratègia que actua com a contrapoder dels relats hegemònics. Entre material audiovisual, fotografies i instal·lacions, l’exposició inclou deu peces de nou artistes de diferents generacions i mitjans: Elena Asins, Gordon Matta-Clark, Antoni Muntadas, Öyvind Fahlström, Martha Rosler, Zheng Mahler, Eve Sussman, Werker Collective i Grup de Treball. Les obres procedeixen de les col·leccions d’art contemporani de la Fundació ”la Caixa”, del MACBA i del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o han estat cedides en préstec pels mateixos artistes.

Què: l’exposició Rates! Rates! Rates!

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: fins al 19 de juny de 2022.

Més informació.