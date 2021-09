El passat il·luminat

Dare alla Luce és la sèrie amb què l’artista canadenca Amy Friend ha omplert de llum tot de fotografies antigues. L’objectiu és, com diu, “mostrar la fragilitat de les nostres vides”.





1. Resplendor.





2. Quan era petita.





3. Atlantic City (ciutat de Nova Jersey).





4. Abans de la guerra.





5. Kingston, 1933.





6. Som petits misteris.





7. Podria ser a qualsevol lloc.





8. La barca d’en Jack.





9. Look East (We gather to see)





10. El meu pare.





11. La mare.





12. I vam parlar sobre les llums.





13. Vespre de finals d’estiu, Ontario, 1927.





14. Mireu cap a l’est.