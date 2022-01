El quadre de cada dia

Larry Madrigal (Los Angeles, 1986) pinta la vida quotidiana. Des dels moments de feina, fins als compartits amb la família. “Abans de tenir la meva filla, volia fer obres sobre els grans temes, sobre els problemes socials contemporanis. Fins i tot em vaig prometre que no cauria en allò més obvi i sentimental, de pintar la família. Però com que cada cop se’m feia més difícil compaginar l’ambició artística i la responsabilitat de ser pare i marit, no em va quedar altre remei que rendir-me al que conec millor. Em va sorprendre descobrir que en els moments quotidians hi ha molts temes amagats i trascendents sobre la naturalesa del ser.”



