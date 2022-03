Els museus locals reivindiquen les seves dones

Pàgina del llibre ‘Desaliento’ de Roser López Monsò | Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

L’any 2019, la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona va endegar un projecte col·laboratiu i en línia per posar en valor les seves dones, aquelles dones que havien quedat silenciades, excloses del reconeixement, lluny dels focus mediàtics i que, per tant, corrien el risc de ser oblidades.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, quatre anys després, la Galeria continua creixent, amb històries grans i amb històries petites, però totes memorables. A la iniciativa —que es desenvolupa també a través de les xarxes socials amb #DonesMuseusLocals— trobareu una trentena de noves propostes, que se sumen al centenar de les ja publicades en edicions anteriors.

Escultura de ceràmica emmotllada de Montserrat Sastre Planella | Museu de L’Hospitalet



A través de la visita d’aquest espai virtual, queda clar que els museus locals tenen molt a dir en la recuperació de la memòria femenina, tant de les dones creadores i artistes —les cèlebres i les que no s’han donat a conèixer al gran públic— com de les dones que han quedat invisibilitzades i relegades al seu paper domèstic, com treballadores del camp, de les fàbriques o d’altres oficis tradicionalment fets per dones; feines totes elles que precisament per la seva quotidianitat contribuïen a fer història.

Als museus locals també es conserven objectes de dones —íntims, útils o simbòlics— que ofereixen dades rellevants sobre com era ser dona en altres èpoques. Trobareu aquests objectes a la Galeria. I per descomptat, també hi ha peces artístiques que els museus mostren o que conserven als seus fons. Obres, sovint fetes per homes, on les dones, vistes amb ulls d’home, apareixen idealitzades o en les seves activitats diàries.

I, al voltant dels museus locals, la història viva dels pobles, les viles, les ciutats. Els museus recullen el patrimoni cultural i és dins d’aquest àmbit, com a entitats conservadores de la memòria i la història, que molts han triat també dones que han sobresortit en l’àmbit local, ja sigui per la seva lluita personal en la consecució de drets com pel seu compromís social.

Tot això, doncs, es pot trobar a la Galeria Virtual de les Dones.

Projecte de decoració mural de l’altar major de l’església dels Pares Carmelites Descalços de Badalona de Maria Niubó Prats | Museu de Badalona



Les creadores

El Museu de Badalona recupera Maria Niubó Prats, l’artista que el 1957 va ser membre fundadora de REM, un grup artístic innovador que va introduir l’art abstracte a la ciutat de Badalona. Creadora inquieta, va ser també pedagoga de l’art i una de les primeres artistes digitals de Catalunya. A la Galeria Virtual de les Dones es mostra el seu projecte de decoració mural de gran envergadura per a l’altar major de l’església dels Pares Carmelites Descalços de Badalona.

El Museu de L’Hospitalet de Llobregat ens apropa a una altra artista, la Montserrat Sastre, nom de referència en l’escultura geomètrica, aportant una escultura de ceràmica del 1983. Aquesta artista polifacètica ha basat la seva obra en l’al·legoria i l’abstracció. L’escultura triada invoca els cànons de bellesa primitius i recull el missatge de denúncia de l’ús misogin i sexista que es fa del cos de la dona.

Descobrireu també la pintora Lola Anglada, la fotògrafa Rosalina Camps, la poetessa Maria Cardona, l’escriptora Maria Mercè Marçal, la poetessa i activista cultural Roser López Monsò i l’artista Gertrudis Galí. I també la que, segons Orson Welles, és la “millor muntadora del món”, Elena Jaumandreu, proposada pel Museu d’Art de Cerdanyola. Interessant descobrir-les per primera vegada i poder aprofundir en algun aspecte desconegut o en la peça proposada per a aquesta galeria.

‘Nena’ de Lola Anglada i Sarriera | Col·lecció Museu Maricel de Sitges



Un rescat de l’oblit. Un exercici de dignitat

La Galeria Virtual de les Dones no sols contempla i reivindica les dones artistes: rescata de l’oblit testimonis locals en femení en un exercici de dignitat, a partir del reconeixement de la seva trajectòria i dedicació. Vides privades que permeten construir i articular el nostre coneixement d’una època i les seves particularitats.

Un record, doncs, per a les dones treballadores de La Seda, en una imatge de 1928; i les dones del camp, que recupera el Museu d’El Prat; i per a les mestresses de negocis, com Matilde Roger Canals, gran oblidada en l’èxit de la Granja Viader del carrer Xuclà de Barcelona, a qui ret tribut el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.

La dona lluitadora i activista també està representada a la Galeria. En són exemples Francesca Bonnemaison, escriptora, pedagoga i figura destacada de l’activisme feminista, a qui ens aproximem gràcies a una de les seves capsetes, part de la col·lecció del Museu d’Arenys de Mar; i Isabel Aunión, “la Negra”, sindicalista de Cornellà de Llobregat que entra a formar part de la Galeria de la mà del Museu Palau Mercader.

La Seda de Barcelona, secció de classificació | Arxiu Municipal del Prat



I, com no podia ser de cap altra manera, les mestres, com Carme i Francesca Olivet —“les mestres rosses” de Santa Coloma de Gramenet— que van eixamplar la mirada de moltes alumnes des del 1920 fins al 1960 i que el Museu Torre Balldovina ha afegit a la Galeria.

En definitiva, un recorregut lliure, transversal i heterogeni que ens fa saltar d’èpoques, temàtiques i estils diversos, però sempre articulat al voltant de dones que mereixen ser recordades, reivindicant el seu paper en la història.

Us convidem a recórrer la Galeria Virtual de Dones de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i descobrir històries de dones a GaleriaDonesXML.

Camí ignasià per Rosalina Camps | Museu de Manresa

