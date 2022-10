Escoltar el cos

”Self-Portraits és un projecte sobre la transició i el canvi. Va començar quan em vaig mudar de casa, però encara no tinc clar quan acabarà. Per primera vegada em veig a mi mateixa, soc aquí, amb les meves fragilitats i amb els meus límits inacceptables. No soc un pensament, ni una idea ni el judici que em fan els altres. Soc una imatge. He canviat de vida, he canviat de casa, he canviat els meus hàbits. Em sento com una caixa, em van allunyar de mi mateixa. No sé en què m’he convertit, què vull, a on vull anar. No sé què sento.”



La fotògrafa italiana Sofia Masini s’ha apropat al seu propi caos a través d’autoretrats. En cada imatge ha mostrat, sense por, com se sent. I això és el que ha aconseguit: “Escoltant el meu cos nu he pogut crear un espai per viure i expressar els meus sentiments d’abandó, pèrdua, força, debilitat, llibertat i solitud sense por de ser jutjada”. Un treball d’introspecció i d’alliberació que li ha servit per entendre millor allò que viu de portes endins: “Fotografiar-me sense presses s’ha convertit en una oportunitat per mirar-me sense filtres”.





1.

Foto: Sofia Masini





