L’expressió d’un col·leccionista

Eugènia Balcells, “Supermercat”, 1976. 10 tires 250×28 cm c/u. Materials diversos.

Catorze recomana En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, la nova exposició que es podrà veure al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) del 14 de maig de 2021 fins al 9 de gener de 2022.

Tot just fa un any, Rafael Tous va donar al Macba la seva col·lecció, el retrat d’un moment i d’unes pràctiques artístiques concretes. Vinculat al món del tèxtil i col·leccionista apassionat, Tous va apostar per l’art de concepte com un conjunt de pràctiques plurals que prioritzaven la idea i el procés per damunt de l’objecte i va anar configurant un fons que recull les actituds i els treballs experimentals portats a terme per un grup d’artistes entre els quals hi ha Eugènia Balcells, Jaume Xifra, Eva Lootz, Miralda, Fina Miralles o Toni Llena.

Ara el Macba exposa En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, que conté el testimoni d’una generació que, al marge dels circuits convencionals de l’art, es va aplegar al voltant d’exposicions i espais culturals alternatius durant els anys setanta i vuitanta del segle XX. Art d’acció, interacció amb la natura, interès pels mitjans de comunicació i el nou consumisme, crítica social i política, la paraula i la incorporació de l’objecte són alguns dels aspectes que tracten les obres escollides per Tous, una selecció que fa visibles les inclinacions i preferències del col·leccionista particular, que té en el fet de col·leccionar la seva manera d’expressar-se.

Què: l’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual.

On: al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), (Plaça dels Àngels, 1, Barcelona).

Quan: del 14 de maig de 2021 al 9 de gener de 2022.

