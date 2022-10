Famílies imperfectes

“El nostre projecte mostra tots els desastres, les enrabiades i les alegries que vivim quan no estem pendents de semblar perfectes”. Un grup de mares ha decidit mostrar al món, amb alegria i amb el cap ben alt, la caòtica realitat que suposa tenir fills. Elles són l’Erika Roa, la Lacey Monroe i la Natasha Kelly, i va ser després de fer un curs de fotografia juntes que van crear el projecte Sham of the Perfect.



Les primeres crítiques que van rebre eren que l’entorn fotogràfic no estava prou net. “Estàvem cansades de veure imatges de nens polits i somrient en interiors impecables. Sabíem que les nostres vides no eren així i vam pensar que hi hauria gent a qui li agradaria veure mostres sinceres del dia a dia en família”. D’aquesta manera, també combaten i s’espolsen la pressió social de ser mares perfectes. “Es veu a tot arreu, des dels llibres sobre paternitat, plens d’informació contradictòria, fins als grups de mares en què, a la mínima que no hi estàs d’acord, t’humilien”.



Avui ja són quinze els fotògrafs dels Estats Units, del Regne Unit, de Canadà i d’Austràlia que setmanalment hi col·laboren. A més a més, qualsevol que vulgui pot compartir les seves imatges reals amb el hasthag #shamoftheperfect. Perquè tal i com diuen elles: “L’esforç diari que fan els pares és enorme, i les dificultats que afronten s’han de respectar.”



1.

Foto: Danielle Navratil



2. Foto: Kölcsey Sára



3. Foto: kimselbyphotography

4. Foto: Sara Liz

5. Foto: Kym Vitar Photography

6. Foto: stacey ilyse photography



7. Foto: Robin Stephenson



8. Foto: Natasha Kelly



9. Foto: Kyra Ann



10. Foto: Kym Vitar Photography



11. Foto: Jessica Byrum



12. Foto: Ashley Marston



13. Foto: Lacey Monroe



14. Foto: Natasha Kelly