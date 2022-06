Fins on arriba un arxiu?

Foto: Olena Sergienko

Segons el diccionari, un arxiu és el conjunt de documents acumulats per una persona o per una institució com a resultat de l’activitat pròpia o aliena. Però, pot ampliar-se aquest concepte? El MACBA s’ha proposat explorar els límits del que es considera col·leccionable i expandir les possibilitats d’accés, ús, difusió i ampliació dels arxius amb Arxius Possibles, un marc per a propostes diverses, obert i atent a la participació d’altres institucions, de col·lectius organitzats i de tota la ciutadania.

Amb l’ajuda imprescindible del projecte Arxius Oberts (Cultura Viva, Ajuntament de Barcelona), el Museu vol tractar qüestions com la gestió democràtica dels arxius, qui n’ha d’ostentar la propietat, com fer una gestió ètica i oberta dels drets, quins límits i potencialitats té la digitalització, quines iniciatives hi ha en marxa, quines han quedat pel camí, quin paper hi han de jugar les administracions, etc., i ho farà a partir d’aquestes propostes:

Exposició: Sismografia de les lluites. Cap a una història global de les revistes culturals i de pensament crític.

Del 9 de setembre al 25 de setembre, Planta baixa del Centre d’Estudis i Documentació MACBA.

La mostra és el resultat d’un projecte de recerca, dirigit per Zahia Rahmani a l’Institut national d’histoire de l’art (París), que aplega, en format digital, prop de vuit-centes publicacions periòdiques crítiques i culturals no europees –entre d’altres, de la diàspora africana, índia, caribenya, asiàtica i sud-americana– que es van produir seguint l’estela dels moviments revolucionaris des de finals del segle XVIII fins a l’any 1989, un punt d’inflexió marcat per la caiguda del mur de Berlín. Aquestes publicacions donen veu a la resistència crítica de pobles que han patit el colonialisme, l’esclavitud, l’apartheid i el genocidi. També s’hi inclouen publicacions d’altres pobles que han viscut dictadures violentes, així com brutals revoltes polítiques i culturals.

Sismografia de les lluites



Espai de trobada: Transferències. Xarxes de coneixement i activitats públiques.

Del 10 al 16 de juny, sala d’Exposicions Convent dels Àngels, MACBA.

Un espai on tindran lloc sessions de treball i presentacions de projectes, obert a iniciatives ciutadanes com ara Arxius Oberts, de Cultura Viva (Ajuntament de Barcelona), amb una especial atenció als projectes de memòria (oral, audiovisual, etc.) del barri del Raval. Acollirà, també, de la mà de l’ISEA2022, més d’una trentena de xerrades d’artistes internacionals, un taller interactiu que convida a jugar en un espai tecnològic, una performance a càrrec de Margaret Schedel on els objectes domèstics es converteixen en instruments musicals i una taula rodona que abordarà maneres innovadores que els museus puguin convertir-se en espais col·laboratius.

Transferències també comptarà amb la Premi Nacional de Cultura 2022, Núria Guiu, que amb Spiritual Boyfriends, presentarà un solo/performance sobre les relacions i estructures de poder; i una Marató d’Arxius, una proposta lúdica i distesa on es podrà conèixer i interactuar amb projectes de creació d’arxius artístics i/o comunitaris organitzada com un carrusel de presentacions llampec de 2 minuts de durada.

Conferència al MACBA



Espai de consulta: Fons en relació. Repositoris oberts.

Del 10 de juny al 10 de juliol, Capella MACBA.

Quatre estacions de consulta per accedir al Repositori MACBA, a l’arxiu OVNI, a l’arxiu Hamaca i a la Mediateca de ”la Caixa”. Amb la voluntat de facilitar l’accés i el coneixement a continguts artístics o documentals, amb Fons en relació el MACBA converteix la Capella en un espai de consulta i visionat d’aquests repositoris, que es relacionen amb el museu i interpel·len els seus agents. L’aproximació pot ser individual, a través de la navegació o de la cerca en cada estació, o col·lectiva, al lloc de visionat de l’espai, on es presentaran de forma contínua compilacions elaborades pel Repositori MACBA, l’arxiu OVNI i l’arxiu Hamaca.

Fons en relació, 2022. Foto: Rodrigo Stocco

A banda de les propostes esmentades, la primera edició de la iniciativa Arxius possibles està marcada per la coincidència i col·laboració amb l’ISEA2022, la 27a edició del International Symposium on Electronic Arts, del qual el MACBA acollirà una cimera internacional sobre arxius, el 2nd Summit on New Media Art Archiving el 10 i 11 de juny. L’ISEA2022, un dels esdeveniments anuals més rellevants a escala internacional dedicats a la cruïlla on es troben art, disseny, ciència, tecnologia i societat, se celebrarà a Barcelona del 10 al 16 de juny sota el lema «Possibles» i compta amb la col·laboració del CCCB, el Santa Mònica, la NewArtFoundation, el nou Hub d’Art, Ciència i Tecnologia Hac Te, el MACBA, l’Ajuntament de Barcelona –a través de Ciència i Universitats i l’Institut de Cultura– i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.