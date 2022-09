Hem de ser com els fongs

Els fongs, a diferència de la majoria d’organismes del planeta, no busquen menjar per ingerir i absorbir, sinó que es nodreixen a partir del miceli: una xarxa dinàmica subterrània que connecta les arrels de les plantes per compartir els nutrients. Les societats humanes estem íntimament relacionades amb els fongs, ja que la nostra supervivència com a espècie depèn indefugiblement de cohabitar, de viure en comú. La manera com els fongs estableixen relacions simbiòtiques amb altres espècies inspira l’exposició Digerir el món on és, que es pot veure al CaixaForum Barcelona fins al 30 d’octubre de 2022.

La mostra, comissariada per Alba Colomo, aborda la necessitat de repensar-nos com a espècie animal i de situar-nos dins d’una xarxa interespècie, d’encarnar la col·lectivitat diversa per implicar-nos-hi de manera activa. Ho fa entrellaçant 18 obres d’artistes com Gabriel Alonso, Inês Neto dos Santos, Teresa Lanceta o Eva Fàbregas que s’han fet des dels anys 80 del segle XX fins a l’actualitat, que reflecteixen la interdependència i les relacions tentaculars que ens travessen i que sostenen la vida, mentre s’aborden tant els límits físics i emocionals dels ecosistemes que habitem com la vulnerabilitat inherent a tots els éssers vius. Us convidem a descobrir-ne 14 obres.



1. Menchu Lamas, Pez luna, 1982. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Menchu Lamas, VEGAP, Barcelona, 2022.



2. Teresa Lanceta, Verano de 2017, 2017 © Teresa Lanceta, VEGAP, Barcelona, 2022.



3. Eva Lootz, 5 Unidades, 1986. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Eva Lootz, VEGAP, Barcelona, 2022.



4. Eva Fàbregas, Polifilia 27, 2021 © Eva Fàbregas.



5. Gabriel Alonso, Funghi, 2022 © Gabriel Alonso.



6. Tacita Dean, Gellért, 1998. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Tacita Dean Cortesia de l’artista, Frith Street Gallery, London i Marian Goodman Gallery, New York /Paris.



7. Victoria Civera, Va y ven: miradores de estrellas, 1996-1997. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Victoria Civera, VEGAP, Barcelona, 2022.



8. Inês Neto dos Santos amb la col·laboració de Gerald Mak, Mother, mother. © Inês Neto dos Santos.



9. Eva Fàbregas, Polifilia 24, 2021 © Eva Fàbregas.



10. Gabriel Alonso, arpA, 2020 © Gabriel Alonso.



11. Charo Pradas, Turbo 7, 1991. Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Depòsit Luisa Ortínez Diez © Charo Pradas.



12. Sue Williams, Isolated and Elongated on Green, 1996. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Sue Williams.



13. Mónica Fuster i Nicholas Woods, Lair, 2001. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” © Mónica Fuster i Nicholas Woods.



14. Eva Fàbregas, Nancey, 2019. Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Dipòsit de l’Ajuntament de Barcelona. © Eva Fàbregas.

Fins al 30 d’octubre de 2022 al CaixaForum Barcelona.

A través de l’obra de 12 artistes, l’exposició planteja la possibilitat de produir sistemes que permetin llevar la supremacia antropocèntrica per reinventar noves maneres de viure.