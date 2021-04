Homenatge a la bata

“Vull donar veu a les dones que s’han dedicat a la seva família, que han estat ignorades per la societat tot i ser les que manaven a casa. Aquestes dones acabaran desapareixent, i amb elles, desapareixerà aquesta peça de vestir”. La Constancia, la Resu, la Conchi, la Nati, la Maruja i la Tiste són sis dones de setanta anys de Villarmienzo (Palència), que han participat a Tributo a la bata, el reportatge amb què la fotògrafa Lucía Herrero homenatja les matriarques, dones fortes i autèntiques que, en una societat patriarcal, han omplert les seves vides de renúncies per poder criar i cuidar les seves famílies. “És la dona que cuina per trenta persones per Nadal, que és treballadora i molt estimada per tots. I que no va tenir l’oportunitat de pensar en els seus somnis”. “És important que, veient algun d’aquests personatges, reconeguis la teva àvia, la teva tieta, la teva mare… i que al mateix temps també vegis la dona salvatge que porten a dins, fins i tot encara que elles mateixes no la coneguin”.



