La fusta, sort i esperança

Foto: Museu del Disseny

En un moment d’alerta màxima per la salut planetària i coincidint amb la nominació de Barcelona com a capital europea dels boscos del 2022, una exposició que es pot visitar fins al 22 de gener de 2023 al Museu del Disseny repassa la història d’aquest material càlid i noble i posa de relleu el seu paper en la sostenibilitat ambiental i com a alternativa als hidrocarburs, d’aquí el títol invocatiu i augurador: Toquem fusta! Disseny, fusta i sostenibilitat.

“La fusta ha estat una gran aliada de la humanitat”, recorda Pilar Vélez, comissària de la proposta junt amb Martí Boada, geògraf i científic mediambiental que assenyala el disseny com una de les disciplines fonamentals per superar “l’atzucac en què ens trobem”. Una instal·lació escultòrica de l’IAAC, feta amb d’un roure caigut i recuperat de Collserola, dona la benvinguda a l’exposició on es recullen diferents objectes –fins a 420 peces– que proven l’omnipresència i versatilitat de la fusta; se n’han fet eines del camp, estris per a la casa, transports, instruments musicals, mobiliari o joguines.

Foto: Museu del Disseny

El primer àmbit de la mostra té vocació didàctica: s’ensenyen a llegir les capes d’un disc de sequoia gegant; es presenta una cronologia amb les diferents cimeres sobre el canvi climàtic; i trobem diferents objectes creats per facilitar la vida als individus: de recipients fets amb escorça de bedoll, d’autoria anònima, a escombres, forques de bedoll, pipes fetes amb fusta de broc, cistells de vímet… i peces fetes en suro.

El segon bloc fa un viatge dels objectes més antics fabricats per la mà humana fa 300.000 anys, les llances de Schöningen, a peces senzilles i universals com els cullerots: “estan presents a totes les cultures del món, i sempre es fan amb fustes autòctones”, recorda Boada, davant d’un mapamundi amb culleres d’arreu (també són universals les baldufes: se’n mostra una col·lecció impressionant). A banda s’exhibeixen peces que han marcat un punt d’inflexió en la història de la humanitat: arades –van jugar un paper fonamental en la relació amb els boscos– , un teler ibèric, una roda, la rèplica d’un balener basc del segle XVI, un clavicèmbal de Christian Zell, fet amb combinació de fustes, i elements de mobiliari més contemporanis, com unes portes de la casa Batlló, de Gaudí, o una cadira Thonet, de les primeres cases a treballar amb el mètode de la fusta corbada.

Foto: Museu del Disseny

En aquest viatge interdisciplinari per l’univers de la fusta també descobrim icones del disseny (la llum Disa de Coderch, cadires d’Antoni de Moragas i Alberto Lievore, el penjador Ona), les noves propostes que reivindiquen el material (les joguines de Grapat) i totes les aplicacions que permet el suro (de mobliari a sabates, entre d’altres), que és un recurs clau en l’economia circular.

En la darrera part de la mostra, s’enfila el futur: cada vegada més construccions recorren a la fusta i als principis d’autosuficiència i en són exemple els habitatges socials de Peris+Toral a Cornellà, amb l’estructura arquitectònica en fusta més gran d’Espanya, i la cabana The Voxel, de l’IAAC, a Collserola. El prototip de Mòdul Hàbitat Mediterrani és una casa de fusta de 90 metres feta seguint els principis de la bioconstrucció; està construïda amb fusta, suro i palla, materials amb capacitats aïllants als quals treuen el màxim rendiment, i es considera un organisme viu, com si fos un arbre. Potser ha arribat el moment d’abraçar-nos-hi?

Foto: Museu del Disseny

Fins al 22 de gener al Museu del Disseny de Barcelona.

