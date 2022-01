La mirada de Jean Marie del Moral

L’exposició Life vest under your seat, comissariada per Pere Antoni Pons i que es pot visitar al Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas fins a l’1 de maig de 2022, presenta una mostra sintètica però representativa de la vasta obra de Jean Marie del Moral (Montoire, França, 1952). El fotògraf, amb una trajectòria que ha allargat durant gairebé mig segle, té una visió humanista del món i mira amb el mateix interès i fotografia amb el mateix respecte qualsevol situació, objecte o persona que se li posa davant de l’objectiu. La relació que Del Moral estableix amb el que retrata –artistes de renom o personatges anònims, paisatges de tota mena o situacions de carrer més o menys insòlites– és serena i intensa. És la mateixa relació que ell proposa que el públic tingui amb les seves fotos, que no s’imposen als ulls sinó que els conviden a mirar, sense estridència ni efectismes. Us convidem a veure’n 14.

1. Higinia Marqués Guardiola, Exiliada republicana (i àvia del fotògraf). París, 1978.

Foto: Jean Marie del Moral



2. Amo. País Dogon. Mali, 2010.

Foto: Jean Marie del Moral



3. Aràbia Saudita, 2018.

Foto: Jean Marie del Moral



4. Baltasar Lobo. París, 1984.

Foto: Jean Marie del Moral



5. Estudi d’Apel·les Fenosa. París, 1986.

Foto: Jean Marie del Moral



6. Mallorca, 2021.

Foto: Jean Marie del Moral



7. Miquel Barceló. Gao. Mali, 1988.

Foto: Jean Marie del Moral



8. Montreal. Canadà, 1973.

Foto: Jean Marie del Moral



9. Pequín, 1980.

Foto: Jean Marie del Moral



10. Roubaix. França, 1982.

Foto: Jean Marie del Moral



11. Turquia, 1991.

Foto: Jean Marie del Moral



12. Turquia, 1992.

Foto: Jean Marie del Moral



13. Jaume Plensa. Barcelona, 1985.

Foto: Jean Marie del Moral



14. Joan Miró. Palma, 1978.

Foto: Jean Marie del Moral

Fins a l’1 de maig de 2022 al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí.

L’exposició presenta una mostra sintètica però representativa de la vasta obra de Del Moral. Se centra en quatre àmbits: el treball sobre artistes i tallers, la panoràmica de mig segle sobre un planeta divers i canviant; els retrats de personatges tant anònims com reconeguts; i les incursions en els terrenys de l’(in)formalisme més experimental.