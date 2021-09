Les flors de cada mes

London-blooms



“Els darrers quinze anys he estat treballant a Londres com a dissenyadora de roba de dona. Durant aquest temps, la meva passió per la jardineria ha crescut i ara és la meva gran font d’inspiració. Fa uns set anys, quan vam comprar la nostra casa, el jardí estava ple d’esbarzers i males herbes. Fins aleshores, la meva única experiència en jardineria havia estat de petita, quan havia ajudat la meva àvia al jardí que tenia als afores de Moscou. El meu somni era crear un espai que estigués florit tot l’any. Els hiverns a Londres són molt suaus i la idea va funcionar. Fins i tot quan fa més fred, al meu jardí hi creixen flors. Vaig fer un diari de jardineria per esbrinar quines plantes farien flor a cada estació, i això em va fer veure què hi havia d’afegir. Més tard, es va convertir en un diari fotogràfic i després, en impressions d’art botànic. A través del meu compte d’Instagram comparteixo el meu viatge pel jardí i miro de fer-vos venir ganes de sortir a l’aire lliure.” Ho explica Katya Maschenko, autora d’aquest calendari on podem veure què creix, cada mes, al seu racó de món.



1. Gener.

“Qualsevol que pensi que la jardineria comença a la primavera i acaba a la tardor s’està perdent la millor part de tot l’any: la jardineria comença al gener amb el somni”, Josephine Nuese. Els lliris de neu, els el·lèbors, les mahònies, els ciclàmens i els gavarrons estan afrontant el fred al meu jardí. Aquestes són les primeres flors que floreixen cada any i això les fa més precioses. Vaig intentar copsar la sensació d’un dia fred i assolellat pintant el fons amb una pàl·lida ombra de blau Wedgwood.



2. Febrer.

Flors de neu, iris, ciclàmens, el·lèbors i dafnes. Davant del fred, les flors de febrer aporten al jardí uns colors i unes emocions molt necessàries.



3. Març.

“Cap hivern dura per sempre; cap primavera defuig el seu moment”, Hal Borland.

La flor del cirerer, el gessamí, els narcisos, els arbusts, els el·lèbors i jacints són els primers indicis del que ve: la primavera.



4. Abril.

L’abril és un mes emocionant al jardí. Mentre els dies es fan més calorosos i els vespres més clars, les primeres magnòlies comencen a florir, els jacints i els narcisos omplen l’aire d’una aroma increïble. Per capturar aquesta sensació primaveral, vaig pintar un fons suau rosa magnòlia.



5. Maig.

Maig és el meu mes preferit al jardí. Les tulipes, els narcisos, les glicines i els cirerers floreixen alhora, omplint l’aire del perfum més bonic.



6. Juny.

Les peònies, les roses, el gessamí, els alliums i les berbenes construeixen la mostra més espectacular al juny.



7. Juliol.

Els calorosos dies de juliol i les seves nits llargues ens regalen una gran quantitat de roses, geranis, gessamins, espígols i conillets. Per mostrar aquesta sensació de calidesa vaig pintar un fons rosa intens.



8. Agost.

És el mes en què el jardí es converteix en una jungla de flors. Les roses, les dàlies, els panicals blaus i les berbenes floreixen alhora i atrauen centenars d’abelles al jardí. Vaig intentar capturar aquesta sensació estiuenca col·locant totes les meves flors preferides sobre un fons de rosa.



9. Setembre.

Les roses, les dàlies, les anèmones japoneses, les clemàtides i els geranis són les estrelles del meu jardí en aquesta època de l’any. He escollit una bella pintura de fons verda per reflectir-ho.



10. Octubre.

Amb el sol baix, les tardes d’octubre pinten el meu jardí d’una brillantor daurada. Les dàlies són les reines, i encara queden algunes roses, sàlvies i geranis.



11. Novembre.

A mesura que s’acosten les nits de novembre, les herbes i les dàlies semblen brillar al vespre. Els crisantems i les sàlvies hi afegeixen el blau, que és l’estat dànim que he pintat de fons.



12. Desembre.

Les plantes que donen color al jardí al desembre són els ciclàmens, els el·lèbors, les hortènsies, els gavarrons i les brugueroles.